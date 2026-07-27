Tekirdağ'daki orman yangını 3 saatte kontrol altına alındı

Tekirdağ Malkara'nın Esendik Mahallesi'nde anızlık alanda başlayan ve ormana sıçrayan yangın, havadan ve karadan yürütülen yoğun müdahaleyle yaklaşık 3 saatte kontrol altına alındı. İhbarın ardından kısa sürede bölgeye sevk edilen Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 32 personel ve 18 araçla yangının daha geniş alanlara yayılmasını önlemek için koordineli bir çalışma yürüttü.

BÜYÜKŞEHİR 32 PERSONEL VE 18 ARAÇLA SAHADAYDI

İtfaiye Dairesi Başkanlığı, yangına 13 söndürme aracı ve 25 personelle müdahale etti. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı da 3 iş makinesi, 1 lowbed ve 1 öncü araç ile 7 personeli bölgeye sevk ederek söndürme ve yangının çevrelenmesi çalışmalarına destek verdi.

HAVADAN VE KARADAN YOĞUN MÜDAHALE

Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin de görev aldığı söndürme çalışmalarına karadan çok sayıda ekip müdahale ederken, havadan 1 uçak ve 2 helikopter destek verdi.

Kuru otlar ve kuvvetli rüzgar nedeniyle zaman zaman zor anların yaşandığı yangında ekipler, alevlerin daha geniş bir alana yayılmasını önlemek için zamanla yarıştı. Havadan ve karadan gerçekleştirilen koordineli müdahale sonucunda yangın yaklaşık 3 saat içerisinde kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 50 dekar ormanlık alan ile 100 dekar anızlık alan olmak üzere toplam 150 dekar alan zarar gördü. (ANKA)