Tekirdağ'da yangın: 200 dekar buğday küle döndü!

Tekirdağ'ın Malkara ilçesi Kambur Koru mevkisindeki bir buğday tarlasında, saat 14.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede parlayan alevler, bölgede etkili olan şiddetli rüzgarın da gücünü arkasına alarak hızla büyüdü ve çevredeki diğer alanlara yayılmaya başladı.

KÖYLÜLER VE EKİPLER SEFERBER OLDU

Yangın ihbarının ardından bölgeye çok sayıda acil müdahale ekibi sevk edildi. Malkara Belediyesi itfaiye ekipleri, Orman İşletme Şefliği'ne bağlı arazözler, TESKİ ekipleri, su tankerleri ile iş makineleri yangın bölgesine sevk edildi. Söndürme çalışmalarına çevre köylerde yaşayan vatandaşlar da kendi traktörleriyle destek verdi.

2 SAATLİK MÜCADELEYLE SÖNDÜRÜLDÜ

Ekiplerin ve köylülerin yaklaşık 2 saatlik yoğun çalışmanın ardından alevler kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü. Yangında 200 dekar buğday ekili alan zarar görerek küle döndü. Jandarma ve itfaiye ekipleri, tarla yangınının çıkış nedenini tam olarak belirleyebilmek amacıyla inceleme başlattı. (DHA)