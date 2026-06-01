Tekirdağ'da sır olay: Şüpheli aranıyordu infaz edilmiş halde bulundu

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir restoran önünde çıkan tartışma sonucu bir kişi tabancayla ağır yaralandı. Olayın ardından kaçan zanlı, daha sonra otluk alanda başından vurulmuş olarak bulundu.

RESTORAN ÖNÜNDE TARTIŞMA

Önerler Mahallesi'ndeki bir restorandan çıkan 27 yaşındaki Mehmet A. ile aralarında husumet bulunduğu iddia edilen 28 yaşındaki Abdurrahman K. arasında tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda, Abdurrahman K'nın tabancayla ateş etmesi sonucu Mehmet A. ağır yaralandı.

YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Mehmet A., ambulansla Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

ŞÜPHELİ OTLUK ALANDA ÖLÜ BULUNDU

Olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatan jandarma ekipleri, bölgedeki otluk alanda 28 yaşındaki Abdurrahman K.'yı silahla başından vurulmuş halde buldu. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen Abdurrahman K.'nın cesedi, incelemenin ardından Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(AA)