Tekirdağ'da şehit düşen 2 polis memuru son yolculuğuna uğurlandı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde hakkında tedavi görmesine yönelik mahkeme kararı bulunduğu öne sürülen 24 yaşındaki Orhan A.’nın silahlı ve bıçaklı saldırısında şehit olan polis memurları Erkan Tütüncüler ile Emrah Koç, bugün Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde düzenlenen törenle gözyaşları arasında son yolculuklarına uğurlandı.

Törene İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, AK Parti Tekirdağ milletvekilleri Gökhan Diktaş, Mestan Özcan, Çiğdem Koncagül, CHP Tekirdağ milletvekilleri İlhami Özcan Aygün ve Nurten Yontar, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, ilçe ve belde belediye başkanları, kurum ve kuruluş temsilcileriyle şehit yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Türk bayrağına sarılı tabutların tören alanına getirilmesiyle birlikte alanda büyük bir hüzün hakim oldu.

Şehit polis memuru Tütüncüler'in eşi Eda ve oğlu Ege Miraç, polis yeleği giyerek katıldı. Eda Tütüncüler ile oğlu, şehidin Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılarak ağladı.

Şehit Emrah Koç'un yakınları da tabuta sarılıp gözyaşları döktü.

Saygı duruşunda bulunulması ve şehit polis memurlarının özgeçmişlerinin okunmasının ardından hep birlikte dualar edildi.

Törende konuşan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, şu ifadeleri kullandı:

Görevine sadakatiyle kendinden daima söz ettiren, mesai arkadaşlarının gönlünde iz bırakan cesur, yürekli bir polisti. Emrah Koç kardeşimiz Van'ın mert bir evladı, devletine bağlılığıyla, görev ahlakıyla, genç yaşına sığdırdığı yüksek sorumluluk duygusuyla herkesin kalbinde müstesna bir yere sahipti. Onlar ay yıldızlı bayrağımızın gölgesinde, milletimizin huzuru için görev yaptılar. Üniformalarını şeref bildiler. Devletin emanetini omuzlarında taşıdılar. Vazifelerini, vatan toprağını, millete ve mukaddes değerlere bağlılığın bir gereği olarak ifa ettiler. Polislik bu topraklarda ağır bir sorumluluktur. Gecenin karanlığında, milletin duasına sığınmaktır. Şehrin huzuru için kendi huzurundan vazgeçmektir. Ailenin kapısından çıkarken, vatan kapısında nöbette durmaktır. Erkan kardeşimiz ve Emrah kardeşimiz, bu kutlu nöbetin sadık neferleri oldular. Candan geçenlerin, serden geçenlerin, şehitler ocağına düşenlerin saflarına katıldılar. Muhterem şehit ailelerimiz, sizin acınız kelimelerini taşıyamayacağı kadar ağırdır. İnsan yüreğine düşen en büyük imtihanlardan birini veriyorsunuz. Bu imtihanda yalnız bırakılmayacaksınız. Sizler bu millete kahramanlar yetiştirdiniz. Allah sizlerden böyle evlatlar yetiştirdiğiniz için razı ve memnun olsun. Rabb’im önce sizlere, sonra aziz milletimize sabrı cemil ihsan eylesin. Rabb'im yüreğinize metanet versin. Bizim inancımızda şehitlik, peygamberlikten sonra gelen en yüce makamlardan biridir. Yüce kitabımız Kuranı Kerim'de Rabb'imiz şöyle buyurur; 'Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz. Bilakis onlar diridirler. Fakat siz bunun farkında olamazsınız.' Biz bu ilahi müjdeye inanıyoruz. Şehitlerimizi toprağa verirken onları milletimizin ebedi hafızasına, dualarınıza ve Rabb’imizin rahmetine emanet ediyoruz. Şehitlerimizin hatırasını yaşatmak, onların uğruna can verdiği bu vatana sahip çıkmak hepinizin boynunun borcudur. Bu toprakların huzuruna, milletimizin birliğine, devletimizin bekasına yönelen her karanlık niyet karşısında İçişleri Bakanlığımızı bulacaktır. Erkan ve Emrah kardeşlerimizin aziz hatırası bize büyük bir sorumluluk yüklemektedir. Onların aziz hatırasına helal getirmeden, milletimizin huzuru için, şehitlerimizin emanetini layıkıyla taşımak için bütün arkadaşlarımızla mücadelemize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Rabb’im aziz şehitlerimiz Erkan Tütüncüler ve Emrah Koç kardeşlerimizi rahmetiyle muamele eylesin. Mekanları cennet, makamları ali olsun. Başta acılı aileler olmak üzere emniyet teşkilatımıza ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum.