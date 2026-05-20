Tekirdağ'da kuvvetli rüzgar çıktı: Devrilen ağaç otomobilin üzerine düştü!
Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde gün boyu etkisini gösteren kuvvetli rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli rüzgar nedeniyle kökünden sarsılan bir akasya ağacı, yol kenarında park halinde bulunan bir otomobilin üzerine devrildi.
Olay, Tekirdağ’ın Malkara ilçesi Camiatik Mahallesi Eski Hamam Sokak’taki ağaçlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ilçede yer yer kuvvetli şekilde esen rüzgarın etkisiyle bir akasya ağacı aniden devrildi.
Ağaç, o sırada yol kenarında park halinde bulunan Ali Yıldız’a ait 59 LH 356 plakalı otomobilin üzerine kapandı.
YOL KAPATILDI
İhbar üzerine bölgeye kısa sürede polis, itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, olası bir kazanın önüne geçmek amacıyla sokağı emniyet şeridi çekerek araç ve yaya trafiğine tamamen kapattı.
BELEDİYE EKİPLERİ AĞACI KESEREK KALDIRDI
Ağacın altında kalarak zarar gören otomobili kurtarmak için belediye ekipleri devrilen akasya ağacını keserek yoldan ve aracın üzerinden temizledi.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)
