Tekirdağ'da korkutan kaza! Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde meydana gelen, iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında iki kişi yaralandı.

Kaza, saat 12.30 civarında ilçenin Havuzlar Mahallesi’ndeki Bülent Ecevit Bulvarı’nda yaşandı. İddiaya göre Ümitcan Kılıç’ın kullandığı otomobil, Bülent Ecevit Bulvarı üzerinde ilerlerken Cenk Sokak’tan çıkan Arif S.’nin idaresindeki araçla çarpıştı.

2 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Kazanın ardından sürücü Arif S. ile yanında bulunan yolcu Fadime S. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Yaralı olan Arif S. ve Fadime S., ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı.

İKİ OTOMOBİLDE DE HASAR MEYDANA GELDİ

Çarpışmanın etkisiyle her iki otomobilde de hasar meydana geldi. Polis meydana gelen kazayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)