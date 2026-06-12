Tekirdağ'da kimya fabrikasında patlama: 1'i ağır 4 işçi yaralandı

Tekirdağ'ın Ergene ilçesindeki bir kimya fabrikasında, kimyasal dolu reaktör tankında yaşanan sızıntı nedeniyle patlama meydana geldi. Olayda 1'i ağır olmak üzere toplam 4 işçi yaralanırken, bölgeye uzman ekip sevk edildi.

KİMYA FABRİKASINDA KORKUTAN PATLAMA

Olay, akşam saatlerinde Ergene ilçesinin Velimeşe Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir kimya fabrikasında meydana geldi. Fabrikanın üretim bölümünde bulunan ve içi kimyasal dolu olan bir reaktör tankında henüz belirlenemeyen bir nedenle sızıntı yaşandı. Bu sızıntının ardından fabrikada şiddetli bir patlama meydana geldi.

1'İ AĞIR 4 İŞÇİ YARALANDI

Patlamanın ardından olay yerinde 4 işçi yaralandı. İhbar üzerine fabrikaya jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekiplerinin yanı sıra özel donanımlı Kimyasal Biyolojik Radyolojik ve Nükleer (KBRN) ekipleri yönlendirildi.

Yaralı işçiler, ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Durumu ağır olan 1 işçi, buradaki ilk müdahalenin ardından İstanbul'a sevk edildi.

Jandarma fabrikadaki patlamayla ilgili araştırma başlattı. AFAD ekipleri de tesiste kimyasal sızıntıya karşı incelemede bulundu. (DHA)