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Halk TV Türkiye Tekel bayisi açılışında imamdan dua: Müftülük soruşturma başlattı

Tekel bayisi açılışında imamdan dua: Müftülük soruşturma başlattı

Tekirdağ'da bir tekel bayisinin açılışında dua eden imama ait görüntüler sosyal medyada gündem oldu. İmam, iş yerinin tekel bayisi olduğunu açılış sırasında fark ettiğini savunurken İl Müftülüğü olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Tekel bayisi açılışında imamdan dua: Müftülük soruşturma başlattı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde yeni açılan bir tekel bayisinin açılışında cami imamının dua etmesi, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Kısa sürede yayılan görüntüler kamuoyunda tartışmalara neden olurken, Tekirdağ İl Müftülüğü olayla ilgili idari inceleme başlattı.

İddiaya göre Erkaynak Camii İmamı İ.İ., cemaatinden bazı kişilerin daveti üzerine bir iş yeri açılışına katıldı. Açılışta dua eden imamın görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması üzerine çok sayıda kullanıcı duruma tepki gösterdi.

Tekel bayisi açılışında imamdan dua: Müftülük soruşturma başlattı - Resim : 1

Gelen eleştirilerin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan İ.İ., davet edildiği iş yerinin tekel bayisi olduğunu tören sırasında öğrendiğini öne sürdü. Durumu fark eder etmez alandan ayrıldığını belirten imam, yaşanan süreç nedeniyle iş yeri sahiplerinin de kendisini şikâyet ettiğini ifade etti.

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Kamuoyunda oluşan tartışmaların ardından Tekirdağ İl Müftülüğü tarafından idari soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında imamın İl Müftülüğü'ne çağrıldığı ve önümüzdeki günlerde savunmasının alınmasının beklendiği öğrenildi.

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Öte yandan İ.İ.'nin, devam eden idari süreç nedeniyle Diyanet-Sen Çerkezköy İlçe Başkanlığı görevinden istifa ettiği bildirildi.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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