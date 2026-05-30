Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye Tek günde 4 dev gemi yanaştı, 9 bin turist sokaklara aktı

Tek günde 4 dev gemi yanaştı, 9 bin turist sokaklara aktı

Türkiye'nin en yoğun kruvaziyer limanlarından Kuşadası, aynı gün yanaşan 4 gemiden inen 9 bin 125 turisti ağırladı. Yolcuların büyük bölümünü ABD'li turistler oluşturdu.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Tek günde 4 dev gemi yanaştı, 9 bin turist sokaklara aktı

Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki Ege Port Limanı'na Bermuda bayraklı Enchanted Princess, Bahamalar bayraklı Brilliance Of The Seas ve Marella Discovery 2 ile Malta bayraklı Celestyal Discovery demirledi. Dört gemiden inen 9 bin 125 turistin önemli kısmı ABD'li yolculardan oluştu.

Tek günde 4 dev gemi yanaştı, 9 bin turist sokaklara aktı - Resim : 1

Halk TV'yi güvenilir kaynağınız olarak eklemek için tıklayın

Turistlerin bir bölümü tur otobüsleriyle Efes Antik Kenti ve Meryem Ana Evi'ne giderken, diğerleri ilçe merkezinde tarihi dokuyu gezerek alışveriş yaptı.

Tek günde 4 dev gemi yanaştı, 9 bin turist sokaklara aktı - Resim : 3

Kuşadası, bu yılın ocak-nisan döneminde 54 kruvaziyerle 61 bin 471 turist ağırlayarak Türkiye'nin en çok kruvaziyer yolcusu çeken limanı olmuştu.

Nisanda gelen kruvaziyer yolcusu ilk 3 ayı geride bıraktı: Türkiye'ye 103 bin 896 turist geldiNisanda gelen kruvaziyer yolcusu ilk 3 ayı geride bıraktı: Türkiye'ye 103 bin 896 turist geldi

Efes Antik Kenti'ne olan yakınlığı, ilçeyi uluslararası kruvaziyer hatlarının Ege'deki vazgeçilmez uğrak noktası haline getiriyor.

(AA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Aydın Gemi Turizm Turist Tatil
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro