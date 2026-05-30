Tek günde 4 dev gemi yanaştı, 9 bin turist sokaklara aktı
Türkiye'nin en yoğun kruvaziyer limanlarından Kuşadası, aynı gün yanaşan 4 gemiden inen 9 bin 125 turisti ağırladı. Yolcuların büyük bölümünü ABD'li turistler oluşturdu.
Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki Ege Port Limanı'na Bermuda bayraklı Enchanted Princess, Bahamalar bayraklı Brilliance Of The Seas ve Marella Discovery 2 ile Malta bayraklı Celestyal Discovery demirledi. Dört gemiden inen 9 bin 125 turistin önemli kısmı ABD'li yolculardan oluştu.
Turistlerin bir bölümü tur otobüsleriyle Efes Antik Kenti ve Meryem Ana Evi'ne giderken, diğerleri ilçe merkezinde tarihi dokuyu gezerek alışveriş yaptı.
Kuşadası, bu yılın ocak-nisan döneminde 54 kruvaziyerle 61 bin 471 turist ağırlayarak Türkiye'nin en çok kruvaziyer yolcusu çeken limanı olmuştu.
Efes Antik Kenti'ne olan yakınlığı, ilçeyi uluslararası kruvaziyer hatlarının Ege'deki vazgeçilmez uğrak noktası haline getiriyor.
(AA)
