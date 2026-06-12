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Halk TV Türkiye Tek bir mahalle yılda 100 milyon TL kazandırıyor

Tek bir mahalle yılda 100 milyon TL kazandırıyor

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Toros Dağları eteklerindeki Burmahan Mahallesi'nde üretilen kiraz 35 ülkeye ihraç ediliyor. Yıllık 600-700 ton kiraz doğrudan ihracata giderken mahallenin ekonomiye katkısı 90-100 milyon lirayı buluyor.

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Tek bir mahalle yılda 100 milyon TL kazandırıyor

Manavgat'ın 500 ila 1000 metre rakımdaki Burmahan Mahallesi'nde kiraz hasadı mayıs sonunda başladı. Engebeli arazilerde yetişen kirazlar paketlenerek her gün 4 ila 6 kamyonla yola çıkıyor.

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ALMANYA'DAN MALEZYA'YA 35 ÜLKEYE GİDİYOR

Manavgat Ziraat Odası Başkanı Rasim Metin, mahallede üretilen 600-700 ton kirazın doğrudan ihracata gittiğini söyledi. Metin "Burmahan kirazı Almanya'dan Malezya'ya kadar 35 ülkeye ulaşıyor. Mahallemizin ekonomiye yaklaşık 90-100 milyon liralık katkısı oluyor" dedi.

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COĞRAFİ İŞARET ÇALIŞMASI BAŞLADI

Burmahan kirazının marka değerini artırmak istediklerini belirten Metin, coğrafi işaret almak için çalışmalara başladıklarını açıkladı.

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Mahalle muhtarı Cihat Işık bu yıl rekoltenin yüz güldürdüğünü ifade etti. Işık üretilen kirazın yüzde 70'inin doğrudan Avrupa pazarına gönderildiğini aktardı. Kiraz ticaretiyle uğraşan Ramazan Tavukcu da ürünlerin tesislerde özenle paketlendikten sonra tüketiciye sunulduğunu belirtti.

(AA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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