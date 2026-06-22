Tek başına yaşıyordu: Komşularının koku şikayetiyle cenazesi bulundu

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Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde yalnız yaşayan Ali Boyraz Koç’un (66) cansız bedeni, evinin bahçesindeki yıkılan duvarın altında bulundu.

Olay, öğle saatlerinde Akören Mahallesi’nde meydana geldi. Mahalle sakinleri, Koç’un evinin çevresinden gelen yoğun kötü kokudan rahatsız olunca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Evin çevresinde inceleme yapan ekipler, yıkılmış bahçe duvarının altında Ali Boyraz Koç’un cansız bedenine ulaştı.

4 GÜN ÖNCE VEFAT ETMİŞ

Yapılan ilk değerlendirmelerde Koç’un yaklaşık 4 gün önce hayatını kaybettiği ve çevreye yayılan kokunun da çürümeye başlayan cesetten kaynaklandığı belirlendi.

Olay yeri inceleme çalışmalarının ardından Koç’un cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla hastane morguna kaldırıldı. İlk bulgular, Koç’un yıkılan bahçe duvarının altında kalarak yaşamını yitirmiş olabileceğine işaret ederken, kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak. (DHA)