Teğmenler yine adliyede! Baskı iddiasını sordular şüpheli oldular

Kara Harp Okulu'nun 2024 yılındaki mezuniyet töreninde resmi programın ardından kılıç çatıp Subay Andı'nı okuyarak "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" dedikleri gerekçesiyle Kara Kuvvetleri Komutanlığı Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) tarafından oy çokluğuyla TSK'dan ihraç edilen teğmenler adliyeye çağrıldı. İhraç yönünde oy kullanan 5 YDK üyesinin 9 ay önce yaptığı suç duyurusu üzerine açılan soruşturma kapsamında teğmenler Ebru Eroğlu, İzzet Talip Akarsu, Batuhan Gazi Kılıç, Serhat Gündar ve Deniz Demirtaş, avukatları Demet Reçber Öztürk ve Serdar Öztürk eşliğinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nda ifade verdi.

ANAYASAL HAKKINI KULLANAN TEĞMENLERE 'HAKARET VE İFTİRA' SUÇLAMASI

Gazeteci Müyesser Yıldız'ın aktardığı bilgilere göre, teğmenlerin ifade vermesine neden olan süreç, YDK üyelerinin oylarını baskı altında değiştirdiği yönündeki iddiaların ardından başladı. Gazeteci Ersin Eroğlu'nun kaleme aldığı "Teğmenler-Yeni TSK'nın Şifreleri" isimli kitapta yer alan iddialar üzerine teğmenler, 7 Eylül 2025'te konunun incelenmesi için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuruda bulunmuştu.

Savcılıkta verdikleri ifadede anayasal şikâyet haklarını kullandıklarını belirten teğmenler, suçlamalara karşı şu beyanda bulundu:

"Bugün bu soruşturmaya konu edilen şikâyet dilekçemiz soyut olmayıp iftira veya hakaret kastıyla da yazılmamıştır. Dilekçemizin dayanağı açık kaynaklarda yer alan yazı ve yorumlardır. Ayrıca Kurulda lehimize ve aleyhimize oy kullanan üyelerin bu süreçten sonraki terfi, tayin ve emeklilik durumuna dikkat çektik. Aleyhimize oy kullananların iyi görevlere, lehimize oy kullananların ise pasif görevlere atandığını veya emekli olduğunu yine açık kaynaklardan öğrendik. Ayrıca Topçu Okul Komutanı Tümgeneral A.İ.'nin de sicil notu konusunda subay bölük komutanına baskı yaptığı iddiaları gündeme gelmişti. Kara Kuvvetleri Komutanını da YDK üyelerini de tanımıyoruz. Dolayısıyla bir husumetimiz olamaz. Sadece Anayasa'da yer alan şikâyet hakkımızı kullandık."

BAŞVURU İŞLEME KONULMADI

Soruşturmanın arka planında dikkat çekici bir hukuki süreç bulunuyor. Gazeteci Ersin Eroğlu'nun Haziran 2025'te yayımlanan kitabında yer alan "YDK üyelerine ihraç yönünde oy kullanmaları için baskı yapıldığı" iddiası üzerine teğmenlerin avukatları Eylül 2025'te harekete geçmişti.

Avukatlar; dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı, mevcut Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ile tespit edilecek şüpheliler hakkında "görevi kötüye kullanma, resmi belgeyi bozma, yok etme veya gizleme, memuriyet nüfuzunu sair suretle kötüye kullanma, askerliğe ait vesika, evrak, harita ve şekilleri yakma" suçlamalarıyla Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Başvuruda, iddiaların askeri kaynaklarca yalanlanmadığına, lehte oy kullanan üyelerin emekliliğe zorlandığına ya da görev yerlerinin değiştirildiğine işaret edilerek YDK üyelerinin dinlenmesi, toplantı karar özeti tutanağının istenmesi ve kalem personelinin ifadesine başvurulması talep edildi. Ancak Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, bir ay sonra başvuruyu inceleyerek anlatıların basın haberlerine ve bir kitaba dayandığı, somut delillerle desteklenmediği gerekçesiyle "işleme konulmama" kararı verdi.

TEĞMENLER ŞİKÂYET EDİLDİ

Yargıtay'ın araştırmaya gerek görmediği kararın ardından, ihraç yönünde oy veren 5 YDK üyesi harekete geçti. Üyelerin avukatı, "kurul halinde çalışan kamu görevlilerine görevlerinden dolayı alenen hakaret ve iftira" iddiasıyla teğmenler hakkında suç duyurusunda bulundu.

YDK üyelerinin suç duyurusunda, kamuoyunda tartışılan iddiaların kaynağı olan kitaptan ve gazetecilerin yayınlarından hiç bahsedilmedi. İddiaları doğrudan teğmenler üretmiş gibi gösterilerek, "Söz konusu beyanlar sadece şüphelilerin dilekçesi ile sınırlı kalmamış ve basına yansıtılmak suretiyle gazete, TV ve web yayınları aracılığıyla internet kullanıcısına yayılmıştır" ifadelerine yer verildi. Teğmenlerin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunduğu yasal dilekçe ise yetkili makamlara ihbarda bulunularak "iftira suçunun işlendiği" şeklinde dosyaya yansıtıldı.