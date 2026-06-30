Tedavi gördüğü hastaneden acı haber geldi: Uzman Çavuş Abdurrahman Hilal şehit oldu

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde icra edilen görev esnasında 22 Mayıs tarihinde meydana gelen bir askeri araç kazası sonucunda Uzman Çavuş Abdurrahman Hilal ağır yaralanmıştı. Olayın ardından derhal Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Hilal, uzun süredir devam eden tedavi sürecinde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şehidin acı haberi, Aksaray Valiliği tarafından kamuoyuna duyuruldu.

EŞİ 8 AYLIK HAMİLEYDİ

Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde 7 yıldır görev yapan Uzman Çavuş Abdurrahman Hilal'in şehadeti memleketi Aksaray'da derin bir üzüntüyle karşılandı. 8 aylık hamile bir eşi olduğu öğrenilen şehidin için yarın öğle namazını müteakip Aksaray Ulu Camisi'nde resmi bir tören düzenlenecek. Kılınacak cenaze namazının ardından Abdurrahman Hilal, Aksaray Şehitliği'nde toprağa verilecek. (DHA)