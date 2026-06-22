TDK'dan tepki çeken Atatürk hamlesi: Önce paylaşıp sonra sildiler!

Türk Dil Kurumu (TDK), sosyal medya hesabından "Atatürk Türk milletinin babasıdır" paylaşımını yaptıktan kısa süre sonra sildi. Paylaşımın silinmesi tepkilere yol açarken, CHP'li Muharrem İnce, "Türk Dil Kurumu varlığını borçlu olduğun o büyük insana vefasızlık yapma" ifadeleriyle kurumu eleştirdi. TDK'dan konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

PAYLAŞIM SİLİNDİ, TEPKİLER BÜYÜDÜ

TDK'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan Atatürk paylaşımı, kısa bir süre sonra silindi. Paylaşımın önce yayımlanıp ardından kaldırılmasına çok sayıda kullanıcı tepki gösterdi. Kurumdan olaya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken, paylaşımın yeniden yayımlanıp yayımlanmayacağı merak konusu oldu.

MUHARREM İNCE'DEN SERT ELEŞTİRİ

CHP'li Muharrem İnce, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada TDK'nın paylaşımı silmesine tepki gösterdi. İnce, şu ifadeleri kullandı:

"Türk Dil Kurumu varlığını borçlu olduğun o büyük insana vefasızlık yapma, üç beş nankörün tepkisinden çekinip paylaşımını kaldırma: Atatürk Türk Milletinin babasıdır!"

KURUMDAN AÇIKLAMA YOK

Sosyal medyada geniş yankı bulan olay sonrası TDK'dan konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Paylaşımın neden silindiği henüz bilinmezken, kurumun bu konuda sessizliğini koruması eleştirilerin devam etmesine neden oldu.