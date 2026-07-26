TBMM’de çerçeve yasa ve öğrenci affı mesaisi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yürütülen iktidarın 'terörsüz Türkiye süreci' olarak adlandırdığı İmralı süreci çalışmalarına ilişkin çerçeve yasa teklifinin bu hafta gündeme gelmesi öngörülüyor. Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunda görev alan siyasi partilerin grup koordinatörlerinin, teklifin son şeklini belirlemek amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ile bir araya gelmesi planlanıyor. Süreç kapsamında, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisinin diğer siyasi partilere yönelik ziyaretlerine devam etmesi bekleniyor. Hazırlanan çerçeve yasa teklifi meclise sunulduktan sonra Adalet Komisyonunda değerlendirilecek ve ardından oylanmak üzere Genel Kurula sevk edilecek.

ÖĞRENCİ AFFI KANUN TEKLİFİ GENEL KURULA GELİYOR

Çerçeve yasa teklifi ile ilgili süreç devam ederken, Genel Kurulun bir diğer gündem maddesi "Yükseköğretim Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" olacak. Teklif içerisinde, üniversiteden ilişiği kesilen lisans, ön lisans, lisans tamamlama ve lisansüstü düzeydeki öğrencilere eğitimlerine dönme imkanı tanıyan maddeler yer alıyor. Teklifin yasalaşması halinde, aftan yararlanmak isteyen kişilerin 4 ay içerisinde ilişiğinin kesildiği üniversitelere başvurması gerekecek. Komisyon aşamasında metne eklenen bir önerge ile daha önce aftan yararlanmayan ve ilişiği kesilen öğrencilerin 2026-2027 eğitim-öğretim yılında üniversitelerine dönebilmesi teklif ediliyor. Polis Akademisi, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi ile Milli Savunma Üniversitesine bağlı askeri eğitim kurumlarından ilişiği kesilenler ise bu düzenlemenin kapsamı dışında tutuluyor.

AKADEMİK DİSİPLİN HÜKÜMLERİNDE DEĞİŞİKLİK ÖNGÖRÜLÜYOR

Kanun teklifinde, akademik etik kurallarına ilişkin mevcut disiplin hükümlerinin kapsamının genişletilmesi talep ediliyor. Başkalarının ürettiği yayın ve tezleri unvan veya derece almak amacıyla kullananlara verilen meslekten çıkarma cezasına yeni fiiller ekleniyor. Bu usulsüz yayın ve çalışmaları ücret karşılığında veya ücretsiz olarak başkaları adına yapan, üreten veya bu işlemlere aracılık eden akademik personelin de aynı ceza kapsamına alınması teklif ediliyor.

DEVLET ÜNİVERSİTELERİNE YURT DIŞINDA KAMPÜS YETKİSİ

Teklifte yer alan bir diğer maddeye göre, devlet üniversitelerinin farklı ülkelerde kampüs açabilmesi ve tesis kurabilmesi planlanıyor. Düzenleme ile bu yerleşkelerin hem bulundukları ülkenin vatandaşlarına hem de Türkiye'den üniversite sınavı ile gidecek öğrencilere eğitim hizmeti vermesi öngörülüyor.

ÜNİVERSİTELER ARASI ORTAK OFİS VE ORTAKLIK KURMA MADDESİ

Görüşülecek metne göre, birden fazla yükseköğretim kurumu ortak bir ofis kurmak için başvuru yapabilecek. Ofisler, yerleşkesinde veya ortağı olduğu teknoloji geliştirme bölgesinde kurulan yükseköğretim kurumunu muhatap kurum olarak belirtecek. Ofisin faaliyetlerine katkı sağlayacağı değerlendirilen diğer tüzel kişilerin, sermaye koymak şartıyla ofise ortak olabilmesi teklif ediliyor. Kurulan ofisin, öz sermayesi veya gelirleri ile üretilen bilginin ticarileşmesi için yatırımlar yapabilmesi, kamu ve özel sektör şirketleriyle ortaklıklar kurabilmesi maddeler arasında yer alıyor.

EMEKLİ ÖĞRETİM ÜYELERİ VE YABANCI UYRUKLU HEKİMLER İÇİN DÜZENLEMELER

Anadolu'daki üniversitelerde görev yapan öğretim üyelerinin emeklilik hakkını kazanmalarının ardından, sözleşmeli olarak akademik kariyerlerine iki yıl daha devam edebilmeleri teklif metninde bulunuyor. Ayrıca altmış yedi yaşını dolduran, uzmanlık mevzuatına göre uzman olan ve daha önce devlet yükseköğretim kurumlarında çalışan öğretim üyelerinin, üç yıl içinde başvurmaları durumunda ihtiyaç duyan bir kurumda sözleşmeli olarak çalıştırılabilmesi öngörülüyor. Sağlık alanında ise üniversiteler ve Sağlık Bakanlığına bağlı araştırma ve uygulama hastanelerinde yabancı uyruklu kontenjanından uzmanlık eğitimi alan hekimlerin döner sermaye ek ödemelerine ilişkin mevcut uygulamanın yeniden düzenlenmesi planlanıyor.

AKADEMİSYENLERE İZİN HAKKI VE GÜVENLİK SORUŞTURMASI ŞARTI

Türk Cumhuriyetleri ve Akraba Topluluklarındaki yükseköğretim kurumlarından resmi davet alan öğretim elemanlarına, üniversite yönetim kurulu kararı ve Milli Eğitim Bakanlığının onayıyla aylıklı izin verilebilmesi teklif ediliyor. Bu iznin bütün özlük hakları saklı kalmak üzere üç yılı aşmaması öngörülüyor.

Komisyondaki görüşmeler sırasında kabul edilen bir önerge ile Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık tesislerinin yükseköğretim kurumlarının tıp fakülteleriyle ortak kullanımında, bilimsel araştırma projelerine aktarılacak döner sermaye payının belirlenmesine ilişkin hüküm kanun teklifinden çıkarıldı.

Son olarak, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanununda bir değişikliğe gidilerek, hakkında güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılacak kişiler listesine yükseköğretim kurumlarında çalışacak öğretim elemanları da dahil edildi. (ANKA)