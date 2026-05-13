TBMM'de ara seçim gündemi: CHP heyeti DEM Parti ile görüştü

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) heyeti, Meclis'te boşalan milletvekillikleri nedeniyle anayasal bir kural olan 'ara seçim' gündemiyle DEM Parti'yi ziyaret etti. CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Meclis'teki boş koltukları hatırlatarak iktidar blokuna ve TBMM Başkanlığına ara seçim kararının alınması için çağrıda bulundu. DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli ise sürecin parti kurullarında değerlendirileceğini belirterek Can Atalay'ın Meclis'e dönmesi gerektiğini vurguladı.

CHP Genel Başkan Yardımcıları Gökçe Gökçen, Gül Çiftçi ve Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın’dan oluşan heyet, TBMM’de DEM Parti heyetiyle bir araya geldi. Görüşmede DEM Parti heyetini Grup Başkanvekili Sezai Temelli, Tunceli Milletvekili Ayten Kordu ve Antalya Milletvekilli Saruhan Oluç temsil etti. Toplantının ardından ortak basın açıklaması düzenlendi.

ANAYASAL ZORUNLULUK: MECLİS'TEKİ BOŞ KOLTUKLAR

Türkiye'de ciddi iktisadi ve yönetilme sorunları olduğunu belirten CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, toplumun üçte ikisinin erken seçim talep ettiğini söyledi. İktidarın erken seçim talebini karşılamaması durumunda Anayasa'nın 78. maddesinin devreye girmesi gerektiğini ifade eden Günaydın, şu bilgileri paylaştı:

"Ara seçim bir tercih değil, bir zorunlulukluk. Anayasa 78 diyor ki; en son seçimlerin üzerinden 30 ay geçtikten sonra, bir sonraki seçime de 1 yıl varsa bu dönem içerisinde bir ara seçim yapılır, eğer Meclis'te boşalmalar varsa. Kırıkkale, Afyon, Adıyaman ve Kastamonu milletvekillerimiz istifa etmek suretiyle seçimlere girdiler ve belediye başkanı seçildiler. Kocaeli Milletvekili Sayın Hasan Bitmez'in kürsüde vefatı sonrasında Kocaeli'nde boşalma var. Ayrıca İstanbul 1. bölgede rahmetli Sırrı Süreyya Önder ve Murat Kurum'un da bakan olması dolayısıyla boşalmalar var. O halde burada ara seçimin yapılması için gerekli koşullar oluşmuştur."

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u, AKP ve MHP'yi göreve davet eden Günaydın, ara seçim sürecinin TBMM kararıyla veya bir uygulama kanunu ile yürürlüğe sokulabileceğini belirtti. Günaydın ayrıca, CHP'nin mecliste grubu bulunan Yeniden Refah Partisi ve İYİ Parti'yi de ziyaret edeceğini açıkladı.

DEM PARTİ'DEN CAN ATALAY ÇAĞRISI

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, ara seçim konusundaki öneriyi parti kurullarında tartışacaklarını ve sonuçları kamuoyuyla paylaşacaklarını ifade etti. Temelli, Meclis gündemine ilişkin olarak Can Atalay dosyasını hatırlatarak, "Her şeyden önce Can Atalay'ın bir an önce Anayasa Mahkemesi kararına uygun olarak cezaevinden Meclis'e dönmesini bekliyoruz. Bunu iletmek isterim" dedi.

Ara seçim için ortak yasa teklifi verilip verilmeyeceğine ilişkin soruya da yanıt veren Temelli, TBMM Başkanı'nın yeniden inisiyatif alması gerektiğini savundu. Temelli, "Bir yasa teklifini birlikte hazırlamak gibi önceliklerimiz var. Demokratik müzakere zemininin zenginleşmesi ve buranın hareket etmesi önceliğimiz" ifadelerini kullandı.

BASKIN SEÇİM VE PARTİ KAPATMA TARTIŞMALARI

Gazetecilerin, NATO toplantısı sonrası olası bir "baskın seçim" ve DEM Parti'ye yönelik kapatma davası iddialarını sorması üzerine her iki isim de değerlendirmelerde bulundu.

Seçim çağrısını yineleyen Gökhan Günaydın, "Adını nasıl koyuyorlarsa; baskın seçim mi olur, erken seçim mi olur, derhal bunun kararını alsınlar ve sandığı getirelim milletin önüne. Ancak bunu mutlak butlan kararına, faul yaparak rakiplerini ringin dışına atma çabasının sonrasına koymaya çalışıyorlarsa bu bir demokratik mücadele ortamı olmaz" dedi. Günaydın, CHP'ye yönelik 1,5 yıldır kumpaslar kurulduğunu ancak partinin oylarında azalma olmadığını savundu.

Sezai Temelli ise parti kapatma davalarının gündeme gelmesinin Türkiye'de demokrasinin ve hukuk devletinin sıkıntılı durumunu gösterdiğini belirterek, "Bu yargı marifetiyle siyaseti dizayn etme aklıdır. Bunu kabul etmemiz mümkün değil" şeklinde konuştu.

ÖZKAN YALIM'IN İFADESİ VE İDDİALARA YANIT

Gökhan Günaydın, Özkan Yalım'ın ifadeleri üzerinden kadın milletvekillerine yönelik yürütülen tartışmalara ilişkin soruya kronolojik verilerle yanıt verdi. Yalım'dan yeniden ifade alındığını belirten Günaydın, şunları kaydetti:

"Özkan Yalım'ın etinden, sütünden, derisinden, tırnağından yararlanmak için büyük bir gayret içerisindeler. Bir süredir milletvekillerimize ve özellikle kadın milletvekillerimize yönelik bir iftira ve saldırı var. Sabahleyin bunu okuyunca tarihlere baktık. Şeker fabrikalarının özelleştirilmesine karşı çıkmak için Mart 2018 yılında bir gezi yapıyor parti. Sözü edilen tarihte orada olduğu iddia edilen kadın milletvekili arkadaşımız henüz bir ilçe yöneticisi. Dolayısıyla orada olma ihtimali yok."