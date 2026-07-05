TBMM Başkanı Kurtulmuş İmralı süreci için "Gereği olan işler" diyerek tarih verdi

Şırnak'taki Hz. Nuh’u Anma Merasimi'nde konuşan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İmralı süreci kapsamındaki 'yasal adımlar' için yaz sonunu işaret etti. Terör örgütü PKK'nın silah bırakması ve tasfiyesine paralel olarak Meclis'in devreye gireceğini söyleyen Kurtulmuş, şu ifadeleri kullandı:

"Şimdi Allah'ın izniyle, bu yaz ayları bitmeden de bu raporun gereği olan işler yapılacak. Terör örgütünün silahlarını tamamen bırakması, tasfiyesi ile birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çıkarılacak yasalarla birlikte artık bu iş tamamen geride kalacak; bu ülkede birlik ve beraberlik hakim olacak."

"50 ÜYELİ KOMİSYON UZLAŞTI"

Sürecin Türkiye Büyük Millet Meclisi ayağında yürütülen çalışmalara değinen Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Geçtiğimiz yaz yine hep beraber takip ettiniz; bu meselenin ortadan kaldırılması, milli dayanışma, kardeşlik ve demokrasinin bütün imkanlarıyla tesis edilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde fevkalade önemli bir çalışmayı yaz ayları boyunca zor ama başarılı bir müzakere sürecini gerçekleştirmiş olduk. Bütün siyasi partiler hemen hemen bir araya geldiler. Komisyonda 50 üyemizin tamamı Türkiye'nin her yerinden, sizden, Şırnak'tan da gelenler oldu onların da görüşlerini dinledik. Uzun süren, ihtimamlı, sabırlı, özenli bir çalışma sonunda, bildiğiniz gibi bir rapor ortaya çıktı. O raporda bütün partilerin ittifakıyla bir yol haritası ortaya konulmuş oldu."