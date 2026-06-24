TBMM Adalet komisyonu 12. yargı paketinin madde görüşmelerine başladı

Adalet Komisyonu'nda 12. yargı paketi görüşmeleri tamamlandı. Muhalefet partileri, teklifin yargı sistemindeki temel sorunlara çözüm getirmediğini savunurken, iktidar kanadı düzenlemelerin yargının etkinliğini artıracağını ifade etti.

TBMM Adalet Komisyonunda, kamuoyunda "12. Yargı Paketi" olarak bilinen Yargının Etkin ve Verimli İşlemesine Yönelik Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı.

Yeni Yol Partisi Ankara Milletvekili İdris Şahin, yargıya duyulan güvenin azaldığını öne sürerek, teklifin toplumun adalet beklentilerini karşılamadığını söyledi. Şahin, noterlerle ilgili düzenlemeleri ise olumlu bulduklarını belirtti.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Afyonkarahisar Milletvekili Hakan Şeref Olgun da teklifin yargı sisteminin temel unsurlarına müdahale içerdiğini iddia etti. Hukukun önceliğinin hızlı değil adil karar vermek olduğunu vurgulayan Olgun, bazı düzenlemelerin yargıya olan güveni zedeleyebileceğini savundu.

MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk ise teklifte yer alan düzenlemelerin yargı süreçlerini hızlandıracağını belirterek destek verdi. Öztürk, "Dijital imkanların yargı süreçlerine doğru ve ölçülü şekilde dahil edilmesi, çağın gereklerine uygun adalet hizmetleri bakımından zorunluluk haline gelmiştir" şeklinde konuştu.

DEM Parti Şırnak Milletvekili Nevroz Uysal Aslan, paketin beklentileri karşılamadığını savunurken, cezaevlerinde hak ihlalleri yaşandığını ve cezada adaletin sağlanması gerektiğini dile getirdi.

CHP Muğla Milletvekili Cumhur Uzun da yargı sisteminde ciddi sorunlar bulunduğunu öne sürdü. Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun yapısının değiştirilmesi gerektiğini savunan Uzun, cezaevlerinin koşullarının iyileştirilmesi ve infaz sistemine ilişkin yeni düzenlemelerin de pakette yer alması gerektiğini belirtti.

Anayasa Mahkemesi ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarına uyulmadığını öne süren Cumhur Uzun, şöyle devam etti:

"IBAN düzenlemesi bu teklifte yok. Bu düzenleme getirilsin. Toplumun sorunlarına doğru çözümler getirmekle ilgili görevimiz var. Bu konunun çözümünü hep beraber kararlaştıralım. Makul, mantıklı ve hukuken 'Adaletin terazisi tecelli etti.' denilecek düzenlemeyi getirin. Cezaevlerinin şartlarının iyileştirilmesine yönelik de düzenleme gelmeliydi. Cezaevlerinde nöbetle uyuma var. Böyle bir şey olur mu? Ayrıca infazla ilgili düzenleme yapılmalı, temel sorunlardan bir tanesi de budur."

Komisyonda teklifin genel görüşmelerinin tamamlanmasının ardından maddeler üzerinde müzakerelere geçildi.