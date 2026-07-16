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Halk TV Türkiye TBB'den Hüseyin Can Güner tepkisi: Seçme hakkı gasbedildi

TBB'den Hüseyin Can Güner tepkisi: Seçme hakkı gasbedildi

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan, Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in tutuklanmasına tepki göstererek, kararın hukuka aykırı olduğunu ve yüzbinlerce yurttaşın seçme hakkının gasp edildiğini belirtti.

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TBB'den Hüseyin Can Güner tepkisi: Seçme hakkı gasbedildi

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner hakkında sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

SAĞKAN: HUKUKA AYKIRI TUTUKLAMA

Sağkan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Soruşturma sürecinin öğrenilmesini müteakip yurt dışından gelen bir belediye başkanının hukuka aykırı şekilde tutuklanması, sadece kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkının ihlali olmayıp aynı zamanda yüzbinlerce yurttaşımızın seçme hakkının gasp edilmesidir."

SİSTEMATİK AŞINDIRMA ELEŞTİRİSİ

Çankaya Belediyesi Başkanı Hüseyin Can Güner'in tutuklanmasının, hukuk devleti ilkesini sistematik olarak aşındıran uygulamalara bir halka daha eklediğini belirten Sağkan, "Yargı sistemimizin temel hak ve özgürlükleri korumak yerine sınırlandırmanın aracı haline getirildiği algısını pekiştirmiştir" dedi.

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HUKUK DEVLETİ VURGUSU

Sağkan, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

"Hukuka olan güveni tamamen yok eden bu uygulamaların Anayasa ile güvence altına alınan hukuk devleti ilkesine tamamen aykırı olduğunu, hukuk devletinden uzaklaşılmasının ülkemize verdiği ağır zararı tekrar ve tekrar hatırlatırım."

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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