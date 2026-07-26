'Tayt krizi' sınırları aştı! Ardahan Valisi'nin görevden alınması dünya basınında

Eski Ardahan Valisi Mehmet Fatih Çiçekli’nin bisiklet sürerken giydiği spor kıyafetleri nedeniyle hedef gösterilmesinin ardından görevden alınması uluslararası basına yansıdı. ABD merkezli The New York Times, Çiçekli’nin spor yaparken çekilen fotoğraflarını paylaşmasının ardından görevini kaybettiğine dikkati çekti. Gazete, görevden alma kararından önce Türkiye’de bazı siyasetçilerin Çiçekli’nin bisiklet kıyafetlerini eleştirdiğini aktardı.

RESMİ GEREKÇE YOK: CUMHURBAŞKANLIĞI KARARIYLA GÖREVDEN ALINDI

Çiçekli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzaladığı 17 Temmuz 2026 tarihli kararla Ardahan Valiliği görevinden alındı. Kararla birlikte Çiçekli'nin yerine Gaziantep’in Şehitkamil ilçesi Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı atandı. Görev değişikliğine ilişkin herhangi bir resmi gerekçe açıklanmadı. Ancak karar, Çiçekli’nin bisiklet etkinliklerinde giydiği kıyafetlerin Türkiye Büyük Millet Meclisinde tartışılmasından kısa süre sonra alındı.

MECLİS'TEN GELEN ELEŞTİRİLER VE SİYASETİN TEPKİSİ

CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, TBMM’de yaptığı konuşmada Çiçekli’yi resmi görevlerinden çok sosyal medya paylaşımlarına ve bisiklet etkinliklerine ağırlık vermekle suçladı. Alp, valinin vatandaşların arasında bisiklet taytıyla dolaşmasının makamın ciddiyetiyle bağdaşmadığını savunarak İçişleri Bakanlığına görevden alma çağrısında bulundu. Alp’in ifadeleri, kendi partisinden bazı isimlerin yanı sıra farklı siyasi çevrelerden de tepki gördü.

Eski AKP Milletvekili Şamil Tayyar da insanların özel hayatlarında istedikleri kıyafetleri giyebileceğini ancak bir valinin görev sırasında bölgenin toplumsal ve kültürel özelliklerini dikkate alması gerektiğini savundu.

ÇİÇEKLİ: PEDAL ÇEVİRMEYE DEVAM

Çiçekli ise üzerindeki kıyafetin bisiklet sporunda kullanılan standart ekipman olduğunu belirterek eleştirilere karşı çıktı. Yelken, kürek ve bisikletle profesyonel düzeye yakın biçimde ilgilendiğini söyleyen Çiçekli, söz konusu kıyafetleri yalnızca sabah antrenmanları ve spor etkinlikleri sırasında giydiğini, normal çalışma saatlerinde bu şekilde dolaşmadığını ifade etti.

Görevden alınmasının ardından kararı devlet yöneticilerinin takdiri olarak değerlendiren Çiçekli, spor yapmayı sürdüreceğini belirterek “Pedal çevirmeye devam” mesajını verdi.

YURTTAŞLARDAN 10 BİNDEN FAZLA İMZA VE ULUSLARARASI DESTEK

Kararın ardından Çiçekli’nin yeniden göreve getirilmesi amacıyla internet üzerinden başlatılan kampanyada 10 binden fazla imza toplandı. Kampanyaya destek verenler, Çiçekli’nin Ardahan’da sporun, gençlik faaliyetlerinin ve bisiklet turizminin geliştirilmesi için önemli çalışmalar yaptığını savundu. Kentten ayrıldığı sırada yerel bisikletçiler de araçlarıyla Çiçekli’ye eşlik ederek destek gösterisinde bulundu.

Avrupa Parlamentosunun Türkiye Raportörü Nacho Sánchez Amor da Çiçekli’ye destek verdi. Amor, spor yapan bir kişinin spor kıyafeti giymesinin doğal olduğunu belirterek eleştirilerin muhafazakâr bir yaklaşımı yansıttığını savundu. Çiçekli’nin görevden alınması; spor kıyafetleri, kamu görevlilerinin özel yaşamı ve makamların temsil biçimi üzerinden yürütülen tartışmayı uluslararası basının da gündemine taşıdı.