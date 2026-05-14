Tayfun Kahraman'ın Silivri'de 5. doğum günü

Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) hakkında 'hak ihlali' kararı vermesine rağmen tahliye edilmeyen Gezi davası hükümlüsü Tayfun Kahraman, bugün 45. yaşına girerek sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.

“SABRI, ÖZLEMİ, UMUDU DAHA DERİNDEN ÖĞRENDİM”

Gezi parkı davasında hüküm giyen Tayfun Kahraman, “Beş yılda ben de değiştim; sabrı, özlemi, umudu daha derinden öğrendim. Ve bugün hala tüm öğrendiklerimle beraber, bir gün yeniden sevdiklerimle yan yana olacağıma inanıyorum” dedi.

Kahraman'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

“Bugün 45 yaşıma giriyorum ve bu, Silivri’de geçirdiğim 5. doğum günüm. İnsan gençliğinde her şeyi düşünüyormuş da hayatının en orta yerindeki yılları bir hücrede, yapayalnız geçireceğini hiç düşünmüyormuş. Beş yıl bir tohuma verildiğinde kök salar, toprağı değiştirir. Beş yıl bir çocuğa verildiğinde aklı, hayalleri büyür. Beş yılda ben de değiştim; sabrı, özlemi, umudu daha derinden öğrendim. Ve bugün hâlâ tüm öğrendiklerimle beraber, bir gün yeniden sevdiklerimle yan yana olacağıma inanıyorum. Adalete olan inancımla, destek ve dayanışmasını eksik etmeyen herkese sevgilerimle…”