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Tavuk taşıyan kamyon kaza yaptı: Sürücü yaralandı, çok sayıda tavuk öldü!

Malatya Yeşilyurt'ta şarampole devrilen tavuk yüklü kamyonun sürücüsü yaralandı, birçok tavuk öldü.

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Tavuk taşıyan kamyon kaza yaptı: Sürücü yaralandı, çok sayıda tavuk öldü!

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen kazada, canlı tavuk yüklü bir kamyonun şarampole devrilmesi sonucu sürücü T.T. yaralandı. Kazada kamyonda bulunan birçok tavuk öldü.

KAMYON ŞARAMPOLE DEVRİLDİ

Kaza, sabah saatlerinde Yeşilyurt ilçesi Gözene Mahallesi'nde meydana geldi. T.T. kontrolündeki 44 ADD 752 plakalı kamyon, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Tavuk taşıyan kamyon kaza yaptı: Sürücü yaralandı, çok sayıda tavuk öldü! - Resim : 1

YARALI SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini kaza yerinde yaptığı şoför T.T., ardından ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Tavuk taşıyan kamyon kaza yaptı: Sürücü yaralandı, çok sayıda tavuk öldü! - Resim : 2

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BİRÇOK TAVUK ÖLDÜ

Kamyonun şarampole devrilmesi nedeniyle araçta yüklü halde bulunan birçok tavuk öldü.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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