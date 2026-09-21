Tava ciğerin yanında yiyorlardı: Acı biberi dudaklara sürmeye başladılar

Edirneli girişimciler, kentin gastronomi ve kültür mirasını makyaj masalarına taşıyan sıra dışı bir projeyi hayata geçirdi. Karaağaç'ın meşhur acı biberinden dolgunlaştırıcı dudak parlatıcısı üretilirken kentin tescilli simgesi Edirne kırmızısı ise mat ruja dönüştürüldü.

TESCİLLİ RENK RUJLA BULUŞTU

Kentin kültürel ve gastronomik mirasını sıra dışı ürünlerle tanıtmayı amaçlayan Meltem İzel Çekver ve Gökhan Çekver çifti, temellerini 2024 yılında attıkları marka çatısı altında üretime başladı. Girişimciler, kentin dünyaca ünlü tescilli kırmızısını günlük hayatın vazgeçilmez bir makyaj ürünü haline getirmeyi başardı.

Tescilli rengi doğrudan kullanıma sunduklarını aktaran Meltem İzel Çekver, hayata geçirdikleri ruj projesini şu sözlerle anlattı:

"Edirne kırmızısından esinlendiğimiz, tescilli kırmızımızı hayata geçirdiğimiz rujumuz. Likit mat ruj olarak geçiyor ve kadifemsi bir yapısı var. Kırmızımızı günlük hayatımızda kullanmak istiyorduk, bunu rujla hayata geçirdik."

ACI BİBERLE DOĞAL DOLGUNLUK ETKİSİ

Marka bünyesinde geliştirilen ikinci kozmetik ürün ise bölgenin yakıcı lezzetiyle bilinen biberinden elde edildi. Şeftali tonlarında ve ışıltılı olarak tasarlanan dudak parlatıcısının hafif bir karıncalanma hissi vererek doğal dolgunluk etkisi sağladığı kaydedildi. Günlük kullanıma uygun formülüyle dikkat çeken ürün, kent festivallerinde kurulan stantlarda hem yerli halkın hem de turistlerin yoğun ilgisini gördü.

KIZARTILMIŞ BİBERİN RAF ÖMRÜNÜ UZATTILAR

Girişimciler kozmetik serisinin yanı sıra mutfak ürünlerinde de yeniliğe imza attı. Ciğercilerde ikram edilen acı biberi kavanozlara soktuklarını belirten Gökhan Çekver, gıda tarafındaki üretim sürecini şöyle aktardı:

"Biberin hazır kızartılmış halini satıyoruz. Ciğercilerde masaya geldiği haliyle hazırlıyoruz. Daha önce böyle bir ürün satılmamıştı. Biberi kızarttıktan sonra muhafaza etme kısmını çözmüş olduk. Yine biberden Himalaya tuzu ve zeytinyağlı versiyonunu hazırladık."

Kozmetik fikrinin eşi tarafından ortaya çıkarıldığını hatırlatan Çekver, Sağlık Bakanlığı onaylı ürün çeşitliliğini kentin diğer simgeleriyle birleştirerek büyütmeyi hedeflediklerini bildirdi.

(AA)