Tatile gelmişlerdi: İki kardeşten acı haber geldi!

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde, tatillerini geçirmek üzere İstanbul’dan akrabalarının yanına gelen iki kız kardeş girdikleri Atatürk Baraj Göleti'nde boğularak hayatını kaybetti.

GÖLETTE GÖZDEN KAYBOLDULAR

İstanbul’dan Siverek’e bağlı kırsal Börüncek Mahallesi’ne tatile gelen 15 yaşındaki Mervenur Çakırtaş ve 12 yaşındaki Edanur Çakırtaş kardeşler, sıcak havadan bunalarak serinlemek amacıyla Atatürk Baraj Göleti’ne girdi.

2 KARDEŞ DE HAYATINI KAYBETTİ

Gölete girdikten kısa bir süre sonra Mervenur ve Edanur Çakırtaş kardeşlerin gözden kaybolduğunu fark eden yakınları, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ekipleri, AFAD, ŞUAK ve dalgıç polis ekipleri hızla sevk edilerek arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Bölgeye ulaşan ekipler ve çevredekilerin yoğun çabası sonucu iki kız kardeş göletten çıkarıldı. Sağlık görevlilerinin olay yerinde yaptığı kontrolde, Mervenur ve Edanur Çakırtaş’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Tatil için geldikleri ilçede yaşanan bu elim olay, aileleri ve bölge halkını yasa boğdu. (AA)