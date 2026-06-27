Tatil cennetine yaz freni! O araçlara sezon boyunca geçiş yasağı

Çanakkale'nin gözde turizm destinasyonlarından Bozcaada'da yaz sezonunda yaşanan trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla yeni ulaşım tedbirleri devreye alındı. İlçe Trafik Komisyonu'nun aldığı karar doğrultusunda, Geyikli-Bozcaada feribot hattında bazı araç gruplarının geçişine sezon boyunca sınırlama uygulanacak.

Bozcaada'da yaz aylarında artan ziyaretçi sayısıyla birlikte oluşan araç trafiğini kontrol altına almak amacıyla yeni düzenlemeler hayata geçirildi. İlçe Trafik Komisyonu tarafından alınan karar kapsamında, 19 ila 32 yolcu kapasiteli midibüs ve otobüslerin yaz sezonu boyunca adaya geçişine izin verilmeyecek.

Düzenleme yalnızca yolcu taşımacılığı yapan araçlarla sınırlı kalmadı. Tır, kamyon ve iş makinesi sınıfındaki araçlar ise sadece pazartesi, salı, çarşamba ve perşembe günleri Bozcaada'ya geçiş yapabilecek. Cuma, cumartesi, pazar günleri ile resmi ve özel günlerde bu araçların adaya girişine izin verilmeyecek.

Çanakkale Boğazı ve adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ da uygulamaya ilişkin bilgilendirme yaparak, söz konusu araç sahiplerinin ulaşım planlarını yeni kurallar doğrultusunda oluşturmaları gerektiğini duyurdu. (AA)