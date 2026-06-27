Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye Tatil cennetine yaz freni! O araçlara sezon boyunca geçiş yasağı

Tatil cennetine yaz freni! O araçlara sezon boyunca geçiş yasağı

Yaz aylarında artan araç yoğunluğunu azaltmak için Bozcaada'da yeni trafik düzenlemesi yürürlüğe girdi. Belirli büyüklükteki yolcu araçlarının adaya geçişi yasaklanırken, ağır tonajlı araçlara da haftanın belirli günlerinde kısıtlama getirildi.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Tatil cennetine yaz freni! O araçlara sezon boyunca geçiş yasağı

Çanakkale'nin gözde turizm destinasyonlarından Bozcaada'da yaz sezonunda yaşanan trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla yeni ulaşım tedbirleri devreye alındı. İlçe Trafik Komisyonu'nun aldığı karar doğrultusunda, Geyikli-Bozcaada feribot hattında bazı araç gruplarının geçişine sezon boyunca sınırlama uygulanacak.

Tatil cennetine yaz freni! O araçlara sezon boyunca geçiş yasağı - Resim : 1

Bozcaada'da yaz aylarında artan ziyaretçi sayısıyla birlikte oluşan araç trafiğini kontrol altına almak amacıyla yeni düzenlemeler hayata geçirildi. İlçe Trafik Komisyonu tarafından alınan karar kapsamında, 19 ila 32 yolcu kapasiteli midibüs ve otobüslerin yaz sezonu boyunca adaya geçişine izin verilmeyecek.

Adalarda feribot seferlerine fırtına engeliAdalarda feribot seferlerine fırtına engeli

Düzenleme yalnızca yolcu taşımacılığı yapan araçlarla sınırlı kalmadı. Tır, kamyon ve iş makinesi sınıfındaki araçlar ise sadece pazartesi, salı, çarşamba ve perşembe günleri Bozcaada'ya geçiş yapabilecek. Cuma, cumartesi, pazar günleri ile resmi ve özel günlerde bu araçların adaya girişine izin verilmeyecek.

Okullar kapandı yolculuk çilesi başladı! Akın akın tatile gidiyorlarOkullar kapandı yolculuk çilesi başladı! Akın akın tatile gidiyorlar

Çanakkale Boğazı ve adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ da uygulamaya ilişkin bilgilendirme yaparak, söz konusu araç sahiplerinin ulaşım planlarını yeni kurallar doğrultusunda oluşturmaları gerektiğini duyurdu. (AA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Tatil Otobüs
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro