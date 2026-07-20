Taşınırken yaptığı hata pahalıya patladı

Avcılar, Denizköşkler Mahallesi’nde kentsel dönüşüm süreci başlayan 6 katlı bir sitede meydana gelen olayda sitedeki dairesini boşaltıp taşınma hazırlığı yapan A.D., İSKİ'ye teslim etmek üzere 5. kattaki evinin su saatini sökmeye karar verdi. Ana vanayı kapattığını düşünerek saati yerinden çıkaran A.D., borudan suyun gelmeye başlamasıyla neye uğradığını şaşırdı.

ASANSÖRDE SULAR ALTINDA KALDI

Su borusundan gelen tazyikli su, kısa sürede merdiven boşluğunu doldurmaya ve alt katlara sızmaya başladı. Paniğe kapılan A.D., suyu tamamen kesmek için zemin kattaki ana vanaya ulaşmaya çalışırken asansöre bindi. A.D. 2. kata geldiği sırada, yukarıdan sızan yoğun suyun asansörün elektrik aksamına ulaşmasıyla asansör durdu. Binanın boş olması nedeniyle yardım çığlıkları duyulmayan A.D., cep telefonunun zayıf sinyal vermesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istedi.

SIRILSIKLAM OLDU

İhbar üzerine Avcılar İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. 4 bloktan oluşan siteyi kontrol eden ekipler, merdiven boşluğundan akan suları takip ederek binayı tespit etti. Elektrik sistemi devre dışı kalan asansördeki A.D.'ye ulaşmak için müdahale eden ekipler, kabin kapısını açtı. İçeride sırılsıklam olan A.D., güvenli bir şekilde tahliye edildi. A.D., "Büyük ihtimalle akan su asansörün sigortasını attırdı ve mahsur kaldım" diyerek ekiplere teşekkür etti. (DHA)