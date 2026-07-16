Taşı toprağı altın devri bitti mi? İstanbul'dan giden gidene

Türkiye İstatistik Kurumu'nun yayımladığı "İç Göç İstatistikleri" verilerine göre, 2025 yılında Türkiye genelinde toplam 2 milyon 475 bin 19 kişi iller arasında yer değiştirdi. Ülke içindeki bu hareketlilik incelendiğinde, nüfus değişiminin çok büyük bir bölümünün üç büyükşehir etrafında şekillendiği görüldü.

İSTANBUL DAHA AZ GÖÇ ALIP DAHA FAZLA GÖÇ VERDİ

Türkiye'nin en yüksek nüfuslu şehri olan İstanbul'un göç alma ve verme oranlarında dikkat çekti. 2024 yılında 395 bin 485 göç alan megakentin aldığı göç sayısı, 2025 yılında 329 bin 912'ye geriledi. Buna karşılık, şehirden ayrılanların oranında artış gözlemlendi. İstanbul'dan göç edenlerin sayısı 2024'te 369 bin 453 iken, geçen yıl bu rakam 371 bin 258 olarak kayıtlara geçti. Böylece İstanbul'a bir önceki yıla göre daha az kişi gelirken daha fazla kişi başka şehirlere gitti.

ANKARA VE İZMİR'İN ALDIĞI GÖÇ ORANLARI DÜŞTÜ

Ülkenin diğer iki büyük şehri Ankara ve İzmir'de de benzer bir tablo ortaya çıktı. Ankara'ya göç edenlerin sayısı 2024 yılında 202 bin 402 iken, bu sayı 2025'te 176 bin 833'e düştü. İzmir'de ise 117 bin 889 olan göç alma sayısı 106 bin 83'e geriledi. Tüm bu verilerin ışığında; üç büyük şehrin geçen yıl toplam aldığı göç 612 bin 828, verdiği göç ise 615 bin 647 olarak hesaplandı. (AA)