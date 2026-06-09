Tasarruf tedbirlerine rağmen Millet bahçelerine 5 ayda 445 milyon TL harcandı!

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in kamu harcamalarında sıkı tasarruf hedefiyle uygulamaya koyduğu genelgelere rağmen, 2026’nın ilk beş ayında millet bahçeleri için yapılan harcamalar yarım milyar liraya yaklaştı. Ocak-Mayıs döneminde 21 ayrı proje için toplam 445,6 milyon TL’lik sözleşme imzalandı.

Kamu harcamalarında mali disiplini sağlamak amacıyla yürürlüğe konulan tasarruf tedbirleri sürerken, millet bahçeleri için ayrılan kaynakların büyüklüğü dikkat çekti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in öncülüğünde hayata geçirilen tasarruf genelgeleri ve Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi kapsamında tüm kamu kurumlarına harcamalarda sıkı denetim ve tasarruf yükümlülüğü getirilmişti.

Bakan Şimşek, daha önce yaptığı açıklamada, “Tasarruf genelgesi sayesinde kamunun yaptığı harcamaları yaklaşık yüzde 33 düşürdük. Tasarruf konusunda hem samimiyiz hem de kararlıyız” ifadelerini kullanmıştı. Ancak 2026 yılının ilk beş ayına ilişkin millet bahçesi harcamaları dikkat çekti.

1 Ocak-1 Haziran 2026 döneminde millet bahçelerine yönelik toplam 21 ihale gerçekleştirildi. Aralarında AKP yönetimindeki belediyelerin yanı sıra valilikler ve TOKİ’nin de bulunduğu kurumlar tarafından yapılan ihaleler sonucunda 21 ayrı sözleşme imzalandı. Birgün'deki habere göre sözleşmelerin toplam bedeli ise 445 milyon 646 bin 616 TL olarak kayıtlara geçti.

KIZILELMA MİLLET BAHÇESİ'NE DEV BÜTÇE

Dönemin en yüksek maliyetli millet bahçesi yatırımı, Sakarya’nın Akyazı ilçesinde hayata geçirilen Kızılelma Millet Bahçesi İkinci Etap Projesi oldu. Akyazı Belediyesi tarafından gerçekleştirilen ihale kapsamında proje için 188 milyon 450 bin TL’lik kaynak ayrıldı.

Millet bahçeleri için yapılan diğer dikkat çekici harcamalar arasında Çiçekdağı Millet Bahçesi için 31 milyon 470 bin TL, Uzunkum Yaşam Alanı Millet Bahçesi için 37 milyon 950 bin TL, Devrekani Millet Bahçesi için 19 milyon TL, Demirözü Millet Bahçesi için 18 milyon 668 bin TL ve Avni Aker Millet Bahçesi için 13 milyon 253 bin TL’lik harcamalar yer aldı.