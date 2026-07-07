Tartıştığı kardeşinin evini yaktı

Nevşehir'in 350 Evler Mahallesi Kırçiçeği Sokak'ta ikamet eden O.K. ile kardeşi M.K. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Bunun üzerine O.K., kardeşinden şikayetçi olmak üzere polis merkezine gitti.

KARDEŞ EVİ ATEŞE VERDİ

O.K.'nin evden ayrılmasının ardından M.K., kardeşine ait evi ateşe vererek olay yerinden kaçtı. Alevleri gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

ŞÜPHELİNİN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Olayda can kaybı ya da yaralanma olmazken, evde maddi hasar oluştu. Polis ekipleri, kaçan M.K.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(AA)