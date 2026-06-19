Tartıştığı kadını vurup öldürdü! Aynı silahla intihar etti!

Bursa’da Zafer Yılmaz, aralarında iddialara göre alacak verecek meselesi nedeniyle husumet bulunan 53 yaşındaki Banu Özdağ’ı tabancayla vurarak öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti.

ORTAK ARKADAŞLARININ DÜKKANINDA BULUŞTULAR

Olay, saat 16.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Kemerçeşme Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, oto galerici Zafer Yılmaz ile inşaat işiyle uğraşan Banu Özdağ, aralarındaki husumeti konuşmak üzere bir arkadaşlarına ait ayakkabı dükkanında bir araya geldi.

KURŞUN YAĞDIRIP KENDİ CANINA KIYDI

İkili arasında dükkan içinde başlayan tartışma kısa sürede büyüdü. Gerginliğin tırmanması üzerine Zafer Yılmaz, belinden çıkardığı tabancayla Banu Özdağ'a ateş etti. Özdağ’ı kanlar içinde bırakan Yılmaz, ardından aynı silahı kendisine doğrultarak tetiği çekti.

İKİ KİŞİNİN DE ÖLDÜĞÜ BELİRLENDİ

Silah seslerini duyan çevre sakinlerinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı incelemede, Banu Özdağ ve Zafer Yılmaz’ın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin yürüttüğü çalışmaların ardından, cenazeler otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor. (DHA)