Tartıştığı ağabeyini pompalı tüfekle katletti: Kayseri'de kardeş dehşeti
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, tartıştığı kardeşi tarafından pompalı tüfekle vurulan kişi hayatını kaybetti. Olayın ardından şüpheli gözaltına alındı.
Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesi Selçuklu Mahallesi Sedat Yenigün Caddesi'ndeki bir evin bahçesinde, Ö.Ü. ile ağabeyi O.Ü. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ö.Ü. ağabeyini pompalı tüfekle ateş ederek vurdu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağabeyin hayatını kaybettiğini belirledi. Ö.Ü. gözaltına alındı.
TARTIŞMA POMPALI TÜFEKLE SONUÇLANDI
Tartışmanın büyümesi üzerine Ö.Ü., ağabeyini pompalı tüfekle vurdu. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
AĞABEY HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık ekipleri, kardeşi tarafından vurulan O.Ü.'nün hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından cenaze, otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.
ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Polis ekipleri, olayın ardından kaçmayan şüpheli Ö.Ü.'yü gözaltına aldı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
(AA)