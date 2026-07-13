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Halk TV Türkiye Tartıştığı ağabeyini pompalı tüfekle katletti: Kayseri'de kardeş dehşeti

Tartıştığı ağabeyini pompalı tüfekle katletti: Kayseri'de kardeş dehşeti

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, tartıştığı kardeşi tarafından pompalı tüfekle vurulan kişi hayatını kaybetti. Olayın ardından şüpheli gözaltına alındı.

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Tartıştığı ağabeyini pompalı tüfekle katletti: Kayseri'de kardeş dehşeti

Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesi Selçuklu Mahallesi Sedat Yenigün Caddesi'ndeki bir evin bahçesinde, Ö.Ü. ile ağabeyi O.Ü. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ö.Ü. ağabeyini pompalı tüfekle ateş ederek vurdu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağabeyin hayatını kaybettiğini belirledi. Ö.Ü. gözaltına alındı.

TARTIŞMA POMPALI TÜFEKLE SONUÇLANDI

Tartışmanın büyümesi üzerine Ö.Ü., ağabeyini pompalı tüfekle vurdu. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

AĞABEY HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekipleri, kardeşi tarafından vurulan O.Ü.'nün hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından cenaze, otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.

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ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri, olayın ardından kaçmayan şüpheli Ö.Ü.'yü gözaltına aldı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(AA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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