Tartışmalı varlık barışı düzenlemesinde ilk 5 madde kabul edildi

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Pervin Buldan başkanlığında varlık barışı düzenlemelerini görüşmek üzere toplandı. Gündem dışı konuşmalar ve grup önergelerinin ardından kanun teklifinin ilk beş maddesi oylanarak kabul edildi.

YURT DIŞI KAZANÇLARA 20 YIL VERGİ İSTİSNASI

Teklifle birlikte, Türkiye’ye yerleşmeden önce son üç takvim yılında Türkiye’de ikametgahı ve vergi mükellefiyeti bulunmayan kişilerin, yurt dışında elde ettiği kazanç ve iratları 20 yıl boyunca gelir vergisinden istisna tutulacak. Bu kazançlar için beyanname verilmeyecek, diğer gelirler nedeniyle beyanname verilmesi halinde de bu gelirler beyannameye dahil edilmeyecek. İstisna kapsamındaki kazançlar için yurt dışında ödenen vergiler Türkiye’de mahsup edilemeyecek. Hüküm, 1 Ocak 2026’dan itibaren Türkiye’ye yerleşenleri kapsayacak şekilde yayımı tarihinde yürürlüğe girecek.

KAMU ALACAKLARINDA TECİL SÜRESİ 72 AYA ÇIKARILIYOR

Kabul edilen maddelere göre, “Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun”da değişiklik yapılıyor. Amme borcunun vadesinde ödenmemesi veya haczin borçluyu çok zor duruma düşürmesi halinde, 72 ayı geçmemek üzere tecil yapılabilecek. Borç toplamı 1 milyon lirayı aşmadığında teminat şartı aranmayacak. Bu tutarın üzerindeki borçlarda ise teminat tutarı, 1 milyon lirayı aşan kısmın yarısı olarak belirlendi. Cumhurbaşkanı bu tutarları 10 katına kadar artırmaya veya yarısına kadar indirmeye yetkili olacak.

TEKNOGİRİŞİM ÇALIŞANLARINA HİSSE SENEDİ İSTİSNASI

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca belirlenen kriterleri sağlayan teknogirişim şirketlerinde çalışan personele bedelsiz veya indirimli olarak verilen pay senetlerine yönelik gelir vergisi istisnasının üst sınırı, ilgili yıldaki brüt ücretin iki katı olarak yeniden düzenlendi.

TÜRKİYE İLE OECD ARASINDAKİ PROTOKOL ONAYLANDI

Teklifin ilk beş maddesinin kabul edilmesinin ardından, Türkiye ile Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) arasında “İstanbul Merkezi Kurulmasına İlişkin Mutabakat Zaptının Yenilenmesine İlişkin Protokol” de oylanarak kabul edildi. Genel Kurul, 20 Mayıs Çarşamba günü saat 14.00’te toplanmak üzere kapatıldı.

(DHA)