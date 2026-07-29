Tartışmalı Kadıköy Rıhtım Camisi'nde inşaat resmen başladı! Yargı süreci sürerken iş makineleri sokulmuştu

Kadıköy'de yapılması planlanan ve birçok açıdan tartışma konusu Kadıköy Rıhtım Camisi projesinde inşaat süreci resmen başladı. Proje kapsamında ilk fore kazığın çakılmasıyla birlikte sahada çalışmaların başlatıldığı duyuruldu.

YARGI SÜRECİ BEKLENMEDEN GECE YARISI ALANA İŞ MAKİNELERİ SOKULMUŞTU

18 Haziran'da, mahkemenin proje hakkındaki incelemesi henüz sonuçlanmamışken, gece yarısı alana iş makineleri sokulmuş ve şantiye kurulumuna başlanmıştı.

Böylece, İstanbul Kadıköy Rıhtımı'ndaki dolgu alanına yapılması planlanan cami ve yeraltı otoparkı projesi için, halkın tüm itirazlarına ve devam eden yargı sürecine rağmen 18 Haziran'da atılan ilk somut adımın ardından inşaat sürecinde yeni bir aşamaya geçilmiş oldu.

Ancak cami projesi uzun süredir kamuoyunda tartışma konusu olmaya devam ediyor.

MİMARLAR ODASI PROJEYİ YARGIYA TAŞIMIŞTI

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, ulaşım, çevre ve tarihi doku üzerinde olumsuz etkiler yaratacağını belirterek projeyi geçen ay yargıya taşımıştı. Ayrıca, Haydarpaşa Garı’nı aşan bu projenin Kadıköy'ün tarihi siluetini kalıcı olarak bozacağı uyarısı yapılmıştı.

"YENİ SORUNLAR DOĞURABİLİR"

Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı ise ulaşım ve güvenlik açısından yeni sorunlar doğurabileceğini ve Kadıköylülerin böyle bir talebinin olmadığını söylemişti.

EROL KAYA: "BUGÜN SADECE BİR KAZMA VURUYORUZ"

İnşaat alanında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kadıköy Rıhtım Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı ve AKP'nin eski genel başkan yardımcılarından Erol Kaya, yıllardır hazırlıkları süren projenin bugün itibarıyla fiilen başladığını söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

"2015 yılında başlayan planlama süreci ve ardından gelen hukuki süreçler hamdolsun netliğe kavuştu. Diyanet İşleri Başkanlığımıza ait bir camiyi, sosyal ve kültürel tesisleriyle birlikte bir yaşam alanı olarak inşa etme sürecini bugün resmen başlatmış oluyoruz. Bugün sadece bir kazma vuruyoruz. Türkiye'de biraz fazla ilgi gördüğü için buna hamdediyoruz.

Sanat atölyeleriyle, kütüphanesiyle, konferans salonlarıyla, aşeviyle, taziye eviyle, 4-6 yaş Kur'an kursuyla bir kompleks yapacağız. İstanbul'umuzla, Kadıköy'ümüzle birlikte bütün millet olarak el birliğiyle yoğuracağımız bir medeniyet eserini inşa edeceğiz. Mimari olarak Rıhtım Camimiz, geleneksel Osmanlı mimarisinin bugüne taşınan bir versiyonu olacak. İstanbul'umuza ve Kadıköy'ümüze değer katacağına inanıyorum. Muhteşem eserimiz, 4 minareli olacak, arkadakiler 3 şerefeli, öndekiler ise 2 şerefeli"

Dernek Başkan Yardımcısı İsrafil Kömürcü ile birlikte inşaat sahasında incelemelerde bulunan Erol Kaya, ilk etapta zemin güçlendirme çalışmasının yürütüleceğini söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

"Kadıköy Rıhtım Camisi'nin yapıldığı alandayız. Gördüğünüz gibi ilk kazmayı vurduk. Öncelikle zemin iyileştirmesi yapılacak. Alana 2100'e yakın kazık çakılacak buraya. Zemin güçlendirmesi için 6000'e yakın da jet grout çakılacak. İstanbul'un muhtemel bütün deprem riskleri de dikkate alınarak önce zemin güçlendirilmiş olacak. Bu zemin iyileştirmeden sonra da bizim ilk hedefimiz, buradaki otoparkı en kısa zamanda Kadıköy halkımızın hizmetine açmak ve ondan sonra da cami inşaatımızı hızlı bir şekilde ve süratle tamamlamak."

HEDEF 3 YILDA TAMAMLAMAK

İnşaat sürecinin yaklaşık üç yıl sürmesinin öngörüldüğünü belirten Kaya, yüklenici firmanın bu yönde bir takvim sunduğunu aktararak şu ifadelerle sözlerine devam etti:

"Müteahhit bize 3 yıl gibi bir süre ifade etti. Ancak geleneğimizde genellikle müteahhidin verdiği tarihin ne kadar gecikeceği konuşulur. Bizim en büyük hayalimiz ise bu süreyi mümkün olduğu kadar erkene çekmek."

750 araç kapasiteli kapalı ve 300 araçlık açık otoparkın da yer alacağı projede, ilk fore kazığın çakılmasıyla birlikte resmi inşaat süreci başlamış oldu.

MESUT KÖSEDAĞI: ULAŞIM VE GÜVENLİK AÇISINDAN YENİ SORUNLAR DOĞABİLİR

Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı da daha önce projeye ilişkin Danıştay'a ocak ayında yapılan temyiz başvurusunu değerlendirirken, konunun hukuki ve teknik yönleriyle ele alınması gerektiğini belirtmişti.

Projede yer alan cami ve yer altı otoparkının, Kadıköy Meydanı ve çevresinde zaten yoğun olan yaya ve araç trafiğini daha da artıracağına işaret eden Kösedağı, bu durumun ulaşım ve güvenlik açısından yeni sorunlara yol açabileceğini ifade etmişti.

"KADIKÖYLÜLERDEN BÖYLE BİR TALEP GELMEDİ"

Kösedağı ayrıca, cami yapılması planlanan alanın yürüme mesafesinde birden fazla cami bulunduğunu ve Kadıköylülerden bu yönde herhangi bir talep gelmediğini dile getirmişti.(AA)