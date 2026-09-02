Tartışma büyüdü üvey oğul bıçağa sarıldı: Baba ağır yaralı

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde 16 yaşındaki V.E., bilinmeyen bir nedenle tartıştığı üvey babası M.T.’yi bıçakla yaraladı. Ağır yaralanan 47 yaşındaki M.T. hastaneye kaldırılırken, şüpheli gözaltına alındı.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Olay, saat 21.00 sıralarında Hunat Mahallesi Şehit Yüzbaşı Sami Akbulut Caddesi’nde meydana geldi. Azerbaycan uyruklu V.E. ile üvey babası M.T. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine V.E., yanında bulunan bıçakla üvey babasını yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YARALI BABA HASTANEYE KALDIRILDI

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ağır yaralanan M.T., hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. M.T.’nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayın ardından V.E. polis ekiplerince gözaltına alındı. Soruşturmanın sürdüğü bildirildi. (DHA)