Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye Tartışma büyüdü üvey oğul bıçağa sarıldı: Baba ağır yaralı

Tartışma büyüdü üvey oğul bıçağa sarıldı: Baba ağır yaralı

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde 16 yaşındaki V.E., henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı üvey babası M.T.’yi bıçakla yaraladı.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Tartışma büyüdü üvey oğul bıçağa sarıldı: Baba ağır yaralı

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde 16 yaşındaki V.E., bilinmeyen bir nedenle tartıştığı üvey babası M.T.’yi bıçakla yaraladı. Ağır yaralanan 47 yaşındaki M.T. hastaneye kaldırılırken, şüpheli gözaltına alındı.

Kilis'te komşu kavgası sokağı savaş alanına çevirdiKilis'te komşu kavgası sokağı savaş alanına çevirdi

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Olay, saat 21.00 sıralarında Hunat Mahallesi Şehit Yüzbaşı Sami Akbulut Caddesi’nde meydana geldi. Azerbaycan uyruklu V.E. ile üvey babası M.T. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine V.E., yanında bulunan bıçakla üvey babasını yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Jandarma baskın yaptı gerçek ortaya çıktı: Kapısından giren şaşkına döndüJandarma baskın yaptı gerçek ortaya çıktı: Kapısından giren şaşkına döndü

YARALI BABA HASTANEYE KALDIRILDI

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ağır yaralanan M.T., hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. M.T.’nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayın ardından V.E. polis ekiplerince gözaltına alındı. Soruşturmanın sürdüğü bildirildi. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Kayseri Saldırı Baba Gözaltı
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro