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Halk TV Türkiye Tartışma bir anda büyüdü! Taşlar ve sopalar havada uçuştu

Tartışma bir anda büyüdü! Taşlar ve sopalar havada uçuştu

Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde iki grup arasında çıkan tartışma taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü. Kavgada 2 kişi yaralanırken, olay anı çevredekiler tarafından görüntülendi.

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Tartışma bir anda büyüdü! Taşlar ve sopalar havada uçuştu

Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde iki grup arasında çıkan taşlı, sopalı kavgada 2 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Ergani ilçesi Dicle Mahallesi’nde meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü.

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2 KİŞİ YARALANDI

Kavgada, 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kavga anı, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

POLİS GÜVENLİK ÖNLEMİ ALDI

Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi alarak olayın büyümesini önledi. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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