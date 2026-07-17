Tartışılan karar yasalaşıyor: Evcil hayvanların bahçe ve teraslara girişi de yasaklanıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın hazırladığı belirtilen yeni taslak düzenleme, gıda satışı yapılan işletmelerde evcil hayvan kabulüne ilişkin kuralları değiştirmeye hazırlanıyor. Taslağın yasalaşması halinde restoran, kafe ve benzeri işletmelerin hem kapalı hem de açık müşteri alanlarına evcil hayvan girişi yasaklanacak.

Mevcut uygulamada evcil hayvan kabul edilip edilmeyeceğine işletme sahipleri karar verebilirken, taslağın yürürlüğe girmesi halinde bu yetki kaldırılacak ve ülke genelinde ortak bir uygulama hayata geçirilecek. Hazırlanan taslağın temel gerekçesi ise gıda güvenliği ve hijyen standartlarının güçlendirilmesi olarak gösteriliyor.

BAHÇE VE TERAS DAHİL TÜM AÇIK ALANLAR DA YASAK KAPSAMINDA

Düzenlemenin kabul edilmesi halinde restoran, kafe ve benzeri gıda işletmeleri; müşteri kabul ettikleri kapalı salonların yanı sıra bahçe, teras ve benzeri açık alanlarda da evcil hayvan bulunduramayacak. Taslağa göre, işletmeler evcil hayvan kabul edip etmeme konusunda kendi kararlarını veremeyecek. Kurallara aykırı hareket ederek işletmesinde evcil hayvan bulunduran işletmelere ise idari para cezası uygulanması öngörülüyor.

Söz konusu düzenlemenin yeni yasama döneminde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulması bekleniyor. Taslağın yasalaşması halinde uygulamanın kapsamı ve yürürlük tarihi, yayımlanacak mevzuatla netlik kazanacak.

GEÇEN YIL KÖFTECİ YUSUF’UN BAŞLATTIĞI UYGULAMA MECLİS YOLUNDA

Geçtiğimiz yıl bir restoran zincirinin evcil hayvan kabul etmemesiyle gündeme gelen tartışmalar, yeni düzenleme hazırlığıyla farklı bir boyut kazandı. Yiyecek sektörünün bilindik markalarından biri olan Köfteci Yusuf, geçtiğimiz yıl aldığı yeni kararla evcil hayvanların iç mekanlara girişinin yasaklandığını açıklamıştı. Şube girişlerine kararın yer aldığı bilgilendirme afişi asan firma, afişlerde uygulamanın, 5996 sayılı "Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu" çerçevesinde hayata geçildiği bilgisini paylaşmıştı.

Firma yaptığı açıklamada, evcil hayvanların hayatın bir parçası olduğunu ve onlara duyulan sevginin de çok değerli olduğunu vurgulamış ancak misafirlere hijyenik ve konforlu bir ortamda hizmet verebilmek ve insan sağlığına olumsuz bir durum oluşturabilecek ihtimalin ortadan kaldırılması için bu kararın alındığını belirtmişti. Köfteci Yusuf yetkilileri, "Evcil hayvanların içeri alınmadığını bildirmek yükümlülüğündeyiz" açıklamasıyla, yasal sorumluluklarını yerine getirdiklerini ifade etmişti.

SOSYAL MEDYA UYGULAMA NEDENİYLE İKİYE BÖLÜNMÜŞTÜ

Köfteci Yusuf'un bu kararı sosyal medyada geniş yankı buldu. Kimi insanlar hijyen kurallarına dikkat çekerek kararı olumlu karşılarken, kimileri arasında da tartışmalara yol açtı.

Kararı olumlu bulan bir sosyal medya kullanıcısı, "Tebrik ederim. Gıda güvenliği ve halk sağlığı açısından hayvanların yemek üretilen ve tüketilen mekanlara alınmamasını doğru buluyorum." ifadelerini kaydederken, bir başka kişi ise "Her yolculukta köpeğim çantasında, kuşum çantasında girip yerdik ailecek. Aha da benim için bittin" diyerek tepki gösterdi.