Tarsus’ta kaybolmuştu! 26 yaşındaki genç kadın Sakarya’daki gölette ölü bulundu

Mersin’in Tarsus ilçesinde günler önce kaybolan ve ailesi tarafından hakkında kayıp başvurusu yapılan 26 yaşındaki Rukiye G.’den acı haber geldi. Genç kadının cansız bedeni, Sakarya’nın Arifiye ilçesindeki bir gölette bulundu.

Mersin’de yaşayan 26 yaşındaki Rukiye G.’nin kaybolmasının ardından ailesinin yaptığı başvuru, Türkiye’nin farklı iki şehrini birbirine bağlayan trajik bir olayla sonuçlandı. Günlerdir haber alınamayan genç kadının cansız bedeni, Sakarya’da bir gölette bulundu.

Olay, Sakarya’nın Arifiye ilçesine bağlı Karaaptiler Mahallesi’nde meydana geldi. Bölgedeki gölette hareketsiz bir kişinin olduğunu fark eden yurttaşlar, durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı çalışma sonucu sudan çıkarılan kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Yapılan kimlik tespitinde cesedin 26 yaşındaki Rukiye G.’ye ait olduğu ortaya çıktı.

ÖLÜM SEBEBİ ARAŞTIRILIYOR

Genç kadının cenazesi, ölüm nedeninin netleşmesi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü’ndeki otopsi merkezine gönderildi. Olay yerinde inceleme yapan ekipler, göletin kıyısında Rukiye G.’ye ait olduğu değerlendirilen bir çanta da buldu.

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, genç kadının Sakarya’ya nasıl geldiği, ölümün intihar mı, kaza mı yoksa başka bir nedenle mi gerçekleştiği ihtimalleri üzerinde duruyor.

Öte yandan Rukiye G.’nin annesi Ş.G.’nin, 24 Mayıs tarihinde Mersin’in Tarsus ilçesinde kızının kaybolduğu gerekçesiyle emniyete başvurduğu öğrenildi. Genç kadının son günlerde kimlerle görüştüğü ve hangi güzergâhı kullandığı da araştırılıyor.

Polis ekiplerinin olayla ilgili çok yönlü incelemesi sürüyor.

Künye Reklam İletişim
