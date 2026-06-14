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Halk TV Türkiye Tarsus'ta feci zincirleme kaza: Yasin Özcan yaşamını yitirdi

Tarsus'ta feci zincirleme kaza: Yasin Özcan yaşamını yitirdi

Mersin'in Tarsus ilçesi Sait Bolat Bulvarı'nda meydana gelen feci zincirleme kaza yürekleri dağladı. İki otomobil, bir minibüs ve park halindeki çekicinin karıştığı kazada Yasin Özcan, hayatını kaybetti.

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Tarsus'ta feci zincirleme kaza: Yasin Özcan yaşamını yitirdi
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Mersin'in Tarsus ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen feci trafik kaza, bir kişinin yaşamını yitirmesiyle sonuçlandı. Edinilen bilgilere göre kaza, sabahın erken saatlerinde Sait Bolat Bulvarı üzerinde yaşandı. F.Y. idaresindeki otomobil, seyir halindeyken aynı istikamette ilerlemekte olan Yasin Özcan yönetimindeki otomobile arkadan şiddetle çarptı.

ARAÇLAR SAVRULDU, ZİNCİRLEME KAZAYA DÖNÜŞTÜ

Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan ve savrulan her iki otomobil, o esnada bulvarda ilerleyen Ş.G. kontrolündeki minibüse ve ardından yol kenarında park halinde bulunan çekiciye çarparak durabildi. Adeta savaş alanına dönen cadde üzerindeki zincirleme kaza sonrası, otomobil sürücüsü Yasin Özcan ağır şekilde yaralandı.

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YASİN ÖZCAN HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Korkunç kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Özcan, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Tarsus Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yasin Özcan, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Özcan'ın cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. F.Y. gözaltına alındı. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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