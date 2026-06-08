Tarlada yangın çıktı! 80 dönüm buğday kül oldu

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde buğday ekili bir tarlada yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin ve mahalle sakinlerinin yoğun müdahalesi sonucu söndürülen yangında, yaklaşık 80 dönümlük ekili alan zarar gördü.

RÜZGARIN ETKİSİYLE KISA SÜREDE BÜYÜDÜ

Yangın, Kızıltepe ilçesine bağlı kırsal Işıklı Mahallesi'nde bulunan buğday tarlasında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı başlayan alevler, rüzgarın da şiddetini artırmasıyla kısa süre içinde geniş bir alana yayıldı.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

MAHALLELİ TRAKTÖRLERLE YARDIMA KOŞTU

İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken, mahalle sakinleri de yangının daha fazla büyümesini engellemek için seferber oldu. Vatandaşlar traktörlerini kullanarak itfaiye ekiplerinin çalışmalarına destek verdi. Ortak çalışma sonucunda yangın kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü.

Yapılan ilk incelemelerde, yangın nedeniyle yaklaşık 80 dönüm buğday ekili arazinin zarar gördüğü belirlendi.

ÇIKIŞ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Yangının ardından hasar tespit çalışmaları sürerken, alevlerin tam olarak neden çıktığının belirlenmesi amacıyla ekipler tarafından inceleme başlatıldı. (DHA)