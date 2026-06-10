Tarlada yangın! 6 dönüm buğday kül oldu

Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde buğday ekili bir tarlada yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangında yaklaşık 6 dönümlük alan zarar gördü.

ALEVLER RÜZGARIN ETKİSİYLE BÜYÜDÜ

Olay, Uzunköprü ilçesine bağlı Altınyazı köyünde yaşandı. Köydeki buğday ekili tarlada henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın başladı. Alevler, rüzgarın da kuvvetiyle kısa süre içerisinde geniş bir alana yayıldı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

KÖYLÜLER TRAKTÖRLERLE SEFERBER OLDU

Yangının büyümesini engellemek için köy sakinleri de harekete geçti. Köylüler, traktörlerini kullanarak yanan alanın çevresindeki toprağı sürdü ve alevlerin önünü kesmeye çalıştı.

İtfaiye ekiplerinin ve köylülerin müdahalesi sonucunda yangın kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü.

6 DÖNÜM ALAN KÜL OLDU

Yapılan incelemelerde, yaklaşık 6 dönüm buğday ekili alanın yanarak zarar gördüğü tespit edildi.

Yangınla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. (DHA)