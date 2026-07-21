Tarlada kilosu 6 liraya bile satılamıyor: Market rafında 17 lira oldu, üretici isyan etti

Türkiye'nin karpuz üretiminin yüzde 25'ini karşılayan Adana'da hasat sonu yaklaşırken tarlada 5 TL'ye düşen karpuz, market raflarında 17 TL'den satılıyor. Üreticiler ve komisyoncular aradaki üç kattan fazla fiyat farkına tepki gösterdi.

Çukurova'da yaklaşık 125 bin dekar alanda süren karpuz hasadında bu sezon 800 bin ton rekolte bekleniyor. Sezon başında kilogramı 25-27 TL'den başlayan karpuz, hasadın son 15 gününe girilmesiyle tarlada 5 TL'ye kadar geriledi. Halden 6 TL'ye çıkan ürün, market raflarına 17 TL'lik etiketle ulaşıyor.

KOMİSYONCU: "6 TL'YE BİLE SATAMIYORUZ"

Kabzımal Kadir Kaya, sezon başında fiyatların iyi olduğunu ancak şu an 5 TL'ye aldıkları karpuzu 6 TL'ye bile satamadıklarını söyledi. Kaya, "Buna rağmen marketlerde karpuzun kilosu 17 TL'ye kadar çıkıyor. Biz ürünlerimizi faturalı satmak zorundayız. Ancak ruhsatsız satıcılar buradan karpuz yükleyip, kamyonetleriyle kayıt dışı satış yapıyor" dedi.

KAYIT DIŞI SATIŞ VE MARKET POLİTİKASI

Kaya, korsan satıcıların kayıt dışı faaliyet göstermesinin kendilerini olumsuz etkilediğini vurguladı. Marketlerin ise kendi üreticilerinden yüksek fiyatla alım yaparak komisyoncuları devre dışı bıraktığını belirten Kaya, "Marketler bizi mağdur etmeye devam ediyor" diye konuştu.

YAĞIŞLAR VERİMİ DE DÜŞÜRDÜ

Bu yıl yağışlar nedeniyle üretimde verim kaybı yaşandığını da aktaran Kaya, "Tam topraktaki ürünlerden verim almaya başlamışken, marketlerin yüksek fiyat politikası ve satışlardaki durgunluk nedeniyle ürünümüzü değerlendiremiyoruz" dedi.

(DHA)