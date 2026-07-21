Tarım işçilerini taşıyan servis devrildi! 1 ölü 4 yaralı
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde tarım işçilerini taşıyan servis minibüsü, lastiğinin patlaması sonucu devrildi. Kazada yaralanan 5 işçiden 41 yaşındaki Mehmet Ezer, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde tarım işçilerini taşıyan servis minibüsü, lastiğinin patlaması sonucu devrildi. Kazada yaralanan 5 işçiden 41 yaşındaki Mehmet Ezer, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kazada 4 işçinin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
LASTİĞİ PATLAYAN MİNİBÜS DEVRİLDİ
Kaza, saat 15.00 sıralarında Reyhanlı-Hatay kara yolu Çatalhöyük mevkisinde meydana geldi. Tarım işçilerini taşıyan servis minibüsü, lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
KAZADA 5 İŞÇİ HASTANEYE KALDIRILDI
Kazada yaralanan 5 tarım işçisi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Reyhanlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
YARALI İŞÇİ YAŞAMINI YİTİRDİ
Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan 41 yaşındaki Mehmet Ezer, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)