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Halk TV Türkiye Tarım işçilerini taşıyan servis devrildi! 1 ölü 4 yaralı

Tarım işçilerini taşıyan servis devrildi! 1 ölü 4 yaralı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde tarım işçilerini taşıyan servis minibüsü, lastiğinin patlaması sonucu devrildi. Kazada yaralanan 5 işçiden 41 yaşındaki Mehmet Ezer, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

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Tarım işçilerini taşıyan servis devrildi! 1 ölü 4 yaralı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde tarım işçilerini taşıyan servis minibüsü, lastiğinin patlaması sonucu devrildi. Kazada yaralanan 5 işçiden 41 yaşındaki Mehmet Ezer, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kazada 4 işçinin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

LASTİĞİ PATLAYAN MİNİBÜS DEVRİLDİ

Kaza, saat 15.00 sıralarında Reyhanlı-Hatay kara yolu Çatalhöyük mevkisinde meydana geldi. Tarım işçilerini taşıyan servis minibüsü, lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Tarım işçilerini taşıyan servis devrildi! 1 ölü 4 yaralı - Resim : 1

KAZADA 5 İŞÇİ HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada yaralanan 5 tarım işçisi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Reyhanlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tarım işçilerini taşıyan servis devrildi! 1 ölü 4 yaralı - Resim : 2

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YARALI İŞÇİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan 41 yaşındaki Mehmet Ezer, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Hatay İşçi Kaza
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