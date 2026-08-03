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Halk TV Türkiye Tarım işçilerini taşıyan minibüs tırın altına girdi! Çok sayıda yaralı var

Tarım işçilerini taşıyan minibüs tırın altına girdi! Çok sayıda yaralı var

Tarım işçilerini taşıyan minibüs Malatya’da seyir halindeki tırın altına girdi kazada 18 kişi yaralanırken, 3 kişinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

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Tarım işçilerini taşıyan minibüs tırın altına girdi! Çok sayıda yaralı var
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Malatya'nın Battalgazi ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün tıra arkadan çarptığı kazada 3'ü ağır 18 kişi yaralandı.

ÇARPIŞMANIN ETKİSİYLE MİNİBÜS TIRIN ALTINA GİRDİ

Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Yenice Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen tarım işçilerini taşıyan 44 J 1148 minibüs, 44 KG 111 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle minibüs tırın altına girdi.

Tarım işçilerini taşıyan minibüs tırın altına girdi! Çok sayıda yaralı var - Resim : 1

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Tarım işçilerini taşıyan minibüs tırın altına girdi! Çok sayıda yaralı var - Resim : 3

YARALILARDAN 3'ÜNÜN DURUMUNUN AĞIR

Kazayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, UMKE, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 18 kişi ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Tarım işçilerini taşıyan minibüs tırın altına girdi! Çok sayıda yaralı var - Resim : 4

İNCELEME BAŞLATILDI

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, ekiplerin çalışmasıyla kontrollü olarak tek şeritten ulaşıma açıldı. Kaza ile ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı.
(DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Kaza Malatya
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