Tarım işçilerini taşıyan minibüs tırın altına girdi! Çok sayıda yaralı var
Tarım işçilerini taşıyan minibüs Malatya’da seyir halindeki tırın altına girdi kazada 18 kişi yaralanırken, 3 kişinin durumunun ağır olduğu bildirildi.
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün tıra arkadan çarptığı kazada 3'ü ağır 18 kişi yaralandı.
ÇARPIŞMANIN ETKİSİYLE MİNİBÜS TIRIN ALTINA GİRDİ
Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Yenice Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen tarım işçilerini taşıyan 44 J 1148 minibüs, 44 KG 111 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle minibüs tırın altına girdi.
YARALILARDAN 3'ÜNÜN DURUMUNUN AĞIR
Kazayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, UMKE, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 18 kişi ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.
İNCELEME BAŞLATILDI
Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, ekiplerin çalışmasıyla kontrollü olarak tek şeritten ulaşıma açıldı. Kaza ile ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı.
(DHA)