Tarım işçilerini taşıyan minibüs şarampole devrildi: 22 yaralı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 22 kişi yaralandı.

Son dönemde tarım işçilerinin servis araçlarının yaşadığı kaza haberleri peş peşe gelmeye başladı. Bu kez adres Şanlıurfa'nın Suruç ilçesi oldu. Kaza, Yukarıbostancı Mahallesi'nde meydana geldi. Müslüm Özberk yönetimindeki 63 E 3567 plakalı minibüs, iddiaya göre seyir halindeyken lastiğinin patlaması üzerine kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

22 İŞÇİ OLAY YERİNDE MÜDAHALE EDİLİP HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada yaralanan, çoğunluğu kadın 22 tarım işçisi, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Suruç, Birecik ve Şanlıurfa'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)