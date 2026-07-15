Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 7 yaralı
Bursa'da tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu sürücü ile birlikte 7 kişi yaralandı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi. Olayda sürücü ve 6 tarım işçisi yaralandı.
TARIM İŞÇİLERİNİ TAŞIYAN SERVİS DEVRİLDİ
Akşam saat 19.00 sularında tarım işçilerini taşıyan Nihat Yıldız kontrolündeki minibüs, yokuş aşağı giderken sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Yol kenarındaki yamaca çarpan minibüs devrildi.
SÜRÜCÜ İLE 6 İŞÇİ YARALANDI
Kırsal Çayyaka Mahallesi'nde meydana gelen kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ile jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü Nihat Yıldız ile minibüste bulunan 6 tarım işçisi yaralandı.
İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)