Tarık Akan vefatının 10. yılında unutulmadı: Kızından duygulandıran mektup

Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncularından Tarık Akan, ölümünün 10'uncu yılında ailesi, öğrencileri, öğretmenleri, sanatçı arkadaşları ve sevenlerinin katıldığı törenlerle yad edildi.

Akan için ilk anma programı, 1991 yılında kuruculuğunu üstlendiği Bakırköy'deki Özel Taş İlkokulu ve Ortaokulu'nda gerçekleştirildi.

Anma programında Tarık Akan'ın kızı Özlem Üregül de söz aldı. Babası için kaleme aldığı mektubu okuyan Üregül, Akan'ın eğitim alanındaki mirasına vurgu yaparak, "Taş ve sen, ikiniz de aynı felsefe, aynı güzel, aynı aydın insan topluluğu, aynı yarınların hayali ve sevgi... Birinde başlayan güç, diğerinde büyüdü. Senin ışığın çocukların geleceğini aydınlatıyor." ifadelerini kullandı.

Üregül, babasının sevdiği herkes için bir dost, can ve baba olduğunu ifade etti. Tarık Akan'ın bıraktığı izlerin bugün de okulda öğrencilerle birlikte yaşamaya devam ettiğini belirtti.

"HAYATINDAKİ EN ÖNEMLİ ROLLERDEN BİRİNİ HİÇBİR FİLMDE OYNAMADI"

Özel Taş İlkokulu ve Ortaokulu Müdürü Burcu Aybat, Akan'ın Türkiye'nin ortak hafızasında pek çok yüzle yaşamaya devam ettiğini söyleyerek, şöyle konuştu:

"Kimi onu Damat Ferit kimi Nurettin kimi Seyit Ali olarak hatırlıyor. Hayatı boyunca çok farklı karakterlere hayat verdi. Bizi güldürdü, düşündürdü. Bazen de görmek istemediğimiz gerçeklerle yüzleştirdi. Ama bana kalırsa hayatındaki en önemli rollerden birini hiçbir filmde oynamadı. O rolün bir senaryosu yoktu. Kameraları, seti de yoktu. O çocuklara ve eğitime inanan bir insanın rolüydü ve o bir rolü oynamadı."

Tarık Akan'ın "Anne Kafamda Bit Var" eserini tiyatroya uyarlayan dramaturg Gökhan Aktemur da, Akan'ın hayatı boyunca hayallerini gerçekleştirmek için mücadele ettiğini belirterek, sanatçının verdiği ilk mücadelenin ilkokul yıllarında yaşadığı konuşma zorluğunu aşmak olduğunu anlattı.

BABASININ KABRİ BAŞINDA KONUŞTU

Anma töreni, Bakırköy Zuhuratbaba Mezarlığı'nda Akan'ın kabri başında sürdü.

Akan'ın oğlu Yaşar Özgür Üregül, babasının ölümünün ardından 10 sene geçse de hissettikleri acının halen aynı olduğunu söyleyerek, "Babamın anısı filmlerinde ve okulunda yaşamaya devam ediyor. Bu ruhu yaşamaya ve yaşatmaya devam edeceğiz, bize düşen görev bu." dedi.

"10 YIL OLDUĞUNA İNANMAK BANA ÇOK ZOR GELİYOR"

Akan'ın diğer oğlu Barış Zeki Üregül ise üzüntüsünü dile getirerek, şu ifadeleri kullandı:

"10 yıl olduğuna inanmak bana çok zor geliyor. Her gün aklımızda. Kalbimizde yaşamaya devam ediyor. Sevenleri hayatta olduktan sonra anısı yaşamaya devam edecek. Bence bir insanın hayatındaki en büyük başarı, arkasında bu kadar sevenini bırakması."

Törende Bakırköy'deki Özel Taş İlkokulu ve Ortaokulu öğretmenleri de duygularını paylaştı ve öğrenciler usta sanatçının mezarına karanfil bıraktı. (AA)