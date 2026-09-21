Tarihin ilk barış antlaşmasının kayıp satırları binlerce yıl sonra ortaya çıktı!

Çorum, Boğazkale sınırlarında yer alan Hitit başkenti Hattuşa Örenyeri kazılarında, insanlık tarihinin en eski barış belgesi kabul edilen Kadeş Antlaşması'na ait yeni bir çivi yazılı tablet parçası gün yüzüne çıkarıldı. Hitit kral sarayının konuşlandığı Büyükkale bölgesinde bulunan parçanın, antlaşmanın Akadça nüshasının ön yüzünü oluşturduğu saptandı.

Yaklaşık bir yıl süren laboratuvar ve bilimsel incelemeler sonucunda çözülen çivi yazılı metin, ülkelerinden kaçarak birbirlerine sığınan insanlara yönelik hukuki yaptırımları içeriyor. Uzmanlar, bulunan satırların tarihi metnin 12 ile 20'nci maddelerini kapsadığını belirledi.

EVLERİN YIKILMASINI YASAKLAYAN MADDELER ÇIKTI

Hitit Kralı III. Hattuşili ile Mısır Kralı II. Ramses arasında mühürlenen antlaşmanın yeni keşfedilen kısmında, iki ülkeden kaçan sığınmacılara yapılacak muameleler detaylandırılıyor. Çözümlenen kırık tablet yüzeyinde, mültecilerin can güvenliklerinin yanı sıra geride kalan evlerin tahrip edilmemesi şartının da yazılı olduğu saptandı.

Büyükkale mevkisindeki "E" binası yakınlarında bulunan çivi yazılı tablet parçasının, dünya diplomasi tarihindeki eksik halkaları tamamlaması bekleniyor. Kazı heyeti, kraliyet sarayı yerleşkesinde antlaşmaya ait diğer kayıp parçaları bulmak için mesaisini sürdürüyor.

DÜNYA BARIŞ GÜNÜ VURGUSU

Tarihi gelişmeyi 21 Eylül Dünya Barış Günü kapsamında duyuran Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada keşfin Anadolu'nun köklü diplomasi geçmişini yansıttığını kaydetti.

Bakan Ersoy yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

"Barışın binlerce yıllık izini Anadolu’nun toprağında bulduk!"

"İnsanların evlerinin tahrip edilmemesine ilişkin ifadeler, binlerce yıl öncesinden bugünümüze güçlü bir mesaj taşıyor. 21 Eylül Dünya Barış Günü’nde kamuoyuyla paylaştığımız bu kıymetli keşif, Anadolu’nun barış ve diplomasi tarihindeki köklü yerini bir kez daha ortaya koyuyor."

"Binlerce yıl öncesinden günümüze ulaşan bu miras, insan hayatını ve onurunu koruma sorumluluğumuzu hatırlatıyor. Filistinli kardeşlerimiz başta olmak üzere, tüm insanların güven içinde, barış ve huzurla yaşayacağı bir gelecek diliyoruz."

PARÇALAR DÜNYA MÜZELERİNE DAĞILMIŞ DURUMDA

Tarihi metnin hiyeroglifle yazılan kopyaları Mısır'daki tapınak duvarlarını süslerken, kil tablet nüshaları ilk kez 1906 ile 1912 yılları arasındaki kazılarda ortaya çıkarılmıştı. Anadolu topraklarından çıkarılan önceki parçalar İstanbul Arkeoloji Müzeleri, Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Berlin Önasya Müzesi ve St. Petersburg Ermitaj Müzesi gibi merkezlerde muhafaza ediliyor.

Hattuşa'da yürütülen yeni dönem saha çalışmaları, insanlığın ilk yazılı barış metnine ait eksik parçaları birleştirmeye devam ediyor.