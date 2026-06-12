Tarih yok içerik yok! "Hulusi Akar ABD'ye maça mı gidiyor"

Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar ve beraberindeki heyetin ABD'ye gerçekleştireceği ziyaret, TBMM Genel Kurulu'nun gündemine geldi. Genel Kurul'da Akar ve heyetinin ABD ziyaretine ilişkin TBMM Başkanlığının tezkeresi okundu. Tezkerenin oylanıp kabul edilmesinin ardından söz alan CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, metinde ABD'ye ne zaman gidileceğinin ve ziyaretin kapsamının belli olmamasına tepki gösterdi.

"MAÇA MI GİDİYOR?"

Başarır, tezkeredeki eksiklere ve Dünya Kupası'na atıf yaparak eleştirilerini şu sözlerle dile getirdi:

"Bu nasıl tezkere? Usulde böyle bir şey var mı? Hulusi Akar, ABD'ye niye gidiyor? Tarih yok. Maça mı gidiyor? İçerik yok. Akar ABD'ye gidiyor, biletler alınmış, gelsin söylesin niye gidiyor? Ne zaman içinizden birisi ABD'ye gitse başımıza bir şey geliyor. Butlan geliyor. Bu ülkeye hayır gelmiyor. Ben bunu öğrenmek istiyorum. Hulusi Akar, ABD, AKP; bunların hepsi bir araya geldiği zaman insanın kafası karışıyor."

"UMARIM FUTBOL MAÇI İÇİN GİDİLMİYORDUR"

Birleşimi yöneten TBMM Başkanvekili Tekin Bingöl de CHP'li Başarır'ın Meclis kürsüsünden dile getirdiği kaygılara yanıt verdi. Bingöl, sürecin işleyişine dikkat çekerek "Bu seyahatlar, rutin bir şekilde Meclis Başkanlığı'ndan Genel Kurul'a gelir. Burada okutulur. Sonrasında da oylanır. Sizin bahsettiğiniz konular önemli. Umarım futbol maçı için gidilmiyordur" ifadeleriyle Başarır'a destek verdi.

AKP VE AKAR'DAN "DİPLOMASİ" SAVUNMASI

Tezkeredeki bilgi eksikliğinin tartışmaya dönüşmesi üzerine AKP Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül söz alarak ziyaretin detaylarını Genel Kurul'da sözlü olarak paylaştı. Gül, yaptığı açıklamada, "Parlamenter diplomasi adına yapılan bir çalışma. Aldığım verilere göre 13 Temmuz'da olan bir seyahat ve diplomasi... Sayın Akar'ın kişisel bir gezisi değil. Milli Savunma Komisyonu olarak CHP'li üyelerin de katılacağı, Komisyonun ABD Kongresi'nde Türkiye'yi, Meclis'imizi temsil etmeye yönelik bir çalışma." dedi.

Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar ise dün TSK ile ilgili kanun teklifinin görüşmeleri sırasında gazetecilerin yönelttiği soruları yanıtladı. Akar, maç iddialarına ilişkin, "Büyük harflerle ‘hayır', maça gitmiyoruz" dedi. Ziyaretin gerekçesini ise şu sözlerle açıkladı:

"Orada Senato, Kongre var. Dolayısıyla oradaki muhataplarımızla görüşmelerimiz söz konusu. Bu parlamenter diplomasi çerçevesinde birçok ülkeye bu tür ziyaretleri yaptık, yapıyoruz."