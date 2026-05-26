Yalova'da 2005 yılında kentin ilk baklava ustası tarafından üretilmeye başlanan ve 7 yıllık Ar-Ge çalışmasının ardından ortaya çıkan Yalova sütlüsü, 2010'da patent aldı. Tarifi sır gibi saklanan tatlı, baklava hamuru ile güllaç kıvamını buluşturan özgün yapısıyla dikkat çekiyor.

Diğer tatlılara kıyasla yüzde 80 daha düşük şeker oranına sahip olan ürün, düşük yağ içeriğiyle de öne çıkıyor. Tahinli, damla sakızlı, çikolatalı ve klasik olmak üzere 4 çeşidi bulunan Yalova sütlüsü, yaz aylarında soğuk olarak da tüketilebiliyor.

BAYRAM SİPARİŞLERİ ÜÇE KATLANDI

Kurban Bayramı'nda ağır et yemeklerinin ardından hafif bir tatlıya yönelen tüketiciler, Yalova sütlüsünü tercih ediyor. Siparişlerin bayram öncesinde üçe katlandığını belirten üretici Bahattin Battal, sınırsız stok moduna geçtiklerini açıkladı.

Battal, "Yalova sütlüsü bizim imza ürünümüz. Yalova'mızın tescilli ilk tatlısı. Şeker oranı diğer tatlılara göre yüzde 80 daha düşük. Yaz aylarında da soğuk tüketilebiliyor. Şeker oranının düşük olması sağlıklı tüketim açısından da değerli. Özellikle bayramlarda müşterilerimiz tercih ediyor" dedi.

YENİ ÜRÜNLER DE BAYRAM TEZGAHLARINDA

Yalova sütlüsünün yanı sıra yeni üretilen "Yalova kıtırı" ve "Yalova ballısı" da bayram öncesi satışa sunuldu. Ceviz, tahin ve pekmezden oluşan Yalova kıtırının fındıklı ve çikolatalı alternatifi de bulunuyor. Yalova ballısı ise kentin tescilli kestane balı, tahin, ata buğdayı ve cevizle üretiliyor.

Her iki ürünün de kendinden şekerli olduğunu vurgulayan Battal, yoğun ilgiyle karşılaştıklarını söyledi. Battal, "Herkes yesin diye çıktığımız bu yolda ürünlerimizin fiyatlarını daha uygun tutmaya çalışıyoruz. Yalova ballısı ile Yalova kıtırı da bayram sofralarını süsleyecek. Geleneksel olarak baklava çeşitlerimiz de mevcut" diye konuştu.

