Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye Tarifi sır gibi saklanıyor: Baklavayı bile geride bıraktı, sınırsız üretime geçildi

Tarifi sır gibi saklanıyor: Baklavayı bile geride bıraktı, sınırsız üretime geçildi

Yalova'nın tescilli tatlısı "Yalova sütlüsü", düşük şeker oranı ve hafif lezzetiyle Kurban Bayramı sofralarında geleneksel tatlıların önüne geçti. Siparişlerin üçe katlandığını belirten tatlının üretiminde "sınırsız stok" moduna geçildi.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Tarifi sır gibi saklanıyor: Baklavayı bile geride bıraktı, sınırsız üretime geçildi

Yalova'da 2005 yılında kentin ilk baklava ustası tarafından üretilmeye başlanan ve 7 yıllık Ar-Ge çalışmasının ardından ortaya çıkan Yalova sütlüsü, 2010'da patent aldı. Tarifi sır gibi saklanan tatlı, baklava hamuru ile güllaç kıvamını buluşturan özgün yapısıyla dikkat çekiyor.

yalova sütlüsü

Halk TV'yi güvenilir kaynağınız olarak eklemek için tıklayın

Diğer tatlılara kıyasla yüzde 80 daha düşük şeker oranına sahip olan ürün, düşük yağ içeriğiyle de öne çıkıyor. Tahinli, damla sakızlı, çikolatalı ve klasik olmak üzere 4 çeşidi bulunan Yalova sütlüsü, yaz aylarında soğuk olarak da tüketilebiliyor.

BAYRAM SİPARİŞLERİ ÜÇE KATLANDI

Kurban Bayramı'nda ağır et yemeklerinin ardından hafif bir tatlıya yönelen tüketiciler, Yalova sütlüsünü tercih ediyor. Siparişlerin bayram öncesinde üçe katlandığını belirten üretici Bahattin Battal, sınırsız stok moduna geçtiklerini açıkladı.

yalova sütlüsü

Battal, "Yalova sütlüsü bizim imza ürünümüz. Yalova'mızın tescilli ilk tatlısı. Şeker oranı diğer tatlılara göre yüzde 80 daha düşük. Yaz aylarında da soğuk tüketilebiliyor. Şeker oranının düşük olması sağlıklı tüketim açısından da değerli. Özellikle bayramlarda müşterilerimiz tercih ediyor" dedi.

110 yıllık Hatay lezzeti bu yaz da kapış kapış satacak: Tescil aldı, rakibini geride bıraktı110 yıllık Hatay lezzeti bu yaz da kapış kapış satacak: Tescil aldı, rakibini geride bıraktı

YENİ ÜRÜNLER DE BAYRAM TEZGAHLARINDA

Yalova sütlüsünün yanı sıra yeni üretilen "Yalova kıtırı" ve "Yalova ballısı" da bayram öncesi satışa sunuldu. Ceviz, tahin ve pekmezden oluşan Yalova kıtırının fındıklı ve çikolatalı alternatifi de bulunuyor. Yalova ballısı ise kentin tescilli kestane balı, tahin, ata buğdayı ve cevizle üretiliyor.

yalova kıtırı yalova ballısı

Her iki ürünün de kendinden şekerli olduğunu vurgulayan Battal, yoğun ilgiyle karşılaştıklarını söyledi. Battal, "Herkes yesin diye çıktığımız bu yolda ürünlerimizin fiyatlarını daha uygun tutmaya çalışıyoruz. Yalova ballısı ile Yalova kıtırı da bayram sofralarını süsleyecek. Geleneksel olarak baklava çeşitlerimiz de mevcut" diye konuştu.

(DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Yalova Yemek
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro