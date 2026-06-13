Tanrıkulu: Diyarbakır Surları'ndaki restorasyon 11 yıldır tamamlanmadı

Keçi Burcu'nun Diyarbakır Surları'nın en önemli bölümlerinden biri olduğunu belirten CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, "Diyarbakır Surlarının en önemli burcu, 'Keçi Burcu'dur. Bir taraftan Hevsel Bahçelerine bakar, bir taraftan Diyarbakır'a bakar. Yıllardır onarılmadı ve bu onarım bitmedi" dedi.

Diyarbakır'ın tarihi ve turistik kimliğine dikkat çeken Tanrıkulu, "Diyarbakır aynı zamanda tarihi bir turistik kent. Diyarbakır'a gelen ziyaretçilerin ilk uğrayacağı yer Keçi Burcu olurdu. Ama maalesef ziyaret edilemiyor" ifadelerini kullandı.

2015 yılında Sur ilçesinde yaşanan yıkımı hatırlatan Tanrıkulu, dönemin açıklamalarına atıfta bulunarak, "Ayrıca 2015 yılında bütün Sur neredeyse yıkıldı, tahrip edildi, yerle bir edildi. Ve o zaman şu ifade edilmişti: 'Sur'u Toledo'ya dönüştüreceğiz.' Yani, 'Aslına uygun bir biçimde imar edeceğiz ve yeniden yapacağız, inşa edeceğiz'" diye konuştu.

Aradan geçen sürede çalışmaların tamamlanmadığını savunan Tanrıkulu, "Aradan 11 yıl geçti. Halen Sur'da dönüşüm bitmedi. Aslına uygun bir yapılaşma, yeniden onarım bitmedi. Yapılanlar ise, Sur'un dokusunu hiçbir şekilde yansıtmayan binalar, ticari alanlar" dedi.

Hükümete ve Kültür ve Turizm Bakanlığı'na çağrıda bulunan Tanrıkulu, "Ben buradan Adalet ve Kalkınma Partisi'ne, Hükümete, Kültür ve Turizm Bakanına sesleniyorum: Sözleriniz bu muydu? Bunu Diyarbakır hak ediyor mu" ifadelerini kullandı.